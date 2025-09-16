Τα τεκμήρια μειώνονται καιένα ενα επιπλέον κίνητρο για να προτιμήσουν αυτοκίνητο με χαμηλές εκπομπές ρύπων έχουν πλέον τα νοικοκυριά.

Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη μείωση των τεκμηρίων για όλα τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά το 2010.

Οι εκπομπές

Πλέον, δεν θα λαμβάνεται υπόψη η ηλικία τους αλλά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Θα ξεκινούν από 20€ ανά γραμμάριο εκπομπής για τη χαμηλότερη κατηγορία και θα φτάνουν τα 45 ευρώ ανά γραμμάριο για οχήματα που εκπέμπουν πάνω από 166 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα.

«Θα οδηγήσει τους καταναλωτές σε αυτοκίνητα χαμηλότερων εκπομπών. Θα αρθούν και παράδοξα ότι παλιότερα αυτοκίνητα έχουν χαμηλότερο τεκμήριο όταν όλοι ξέρουν ότι έχει μεγαλύτερο κόστος συντήρησης», σχολιάζει ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, Δημήτρης Πάτσιος.

Τεκμήρια – Παραδείγματα

Μετά τις μειώσεις, ένα υβριδικό αυτοκίνητο 1.800 κυβικών που μέχρι σήμερα έχει τεκμήριο 7.600 ευρώ, θα πέσει στις 2.000 ευρώ. Ένα δεύτερο αυτοκίνητο 1.500 κυβικών, που σήμερα έχει τεκμήριο 5.800 επίσης πέφτει στις 2.000 ευρώ.

Οι μειώσεις των τεκμηρίων θα εφαρμοστούν για τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν την Άνοιξη του 2026.

Φόρος 22%

Υπενθυμίζεται ότι όσοι φορολογούμενοι δεν καλύπτουν τα τεκμήρια διαβίωσης επιβαρύνονται με φόρο 22% επί του ποσού που δεν μπορούν να καλύψουν.

Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η αντικειμενική δαπάνη θα παραμείνει μηδενική εάν η αξία τους δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ και θα μειωθεί από τις 4.000 ευρώ στις 2.000 ευρώ εάν πρόκειται για όχημα άνω των 50.000 ευρώ.

Τεκμήρια – Φορο-ανάσα σε 477.000

Οι ανατροπές στα τεκμήρια διαβίωσης ενεργοποιούνται από τα εισοδήματα του 2025 τα οποία θα δηλωθούν το 2026 και αναμένεται να δώσουν φορο-ανάσα σε 477.000 φορολογούμενους οι οποίοι πιάνονται στην παγίδα τους και φορολογούνται για μεγαλύτερα εισοδήματα πληρώνοντας έξτρα φόρους.

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης εκτιμάται ότι θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογούμενων που θα πιάνονται στην απόχη της Εφορίας ενώ όσοι τελικά δεν θα μπορούν να γλιτώσουν θα πληρώνουν μικρότερο φόρο.