Η περίοδος της χαλάρωσης τελειώνει και η επιστροφή από τις διακοπές επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις για χιλιάδες οδηγούς. Μαζί με τις βαλίτσες, αρκετοί θα βρουν και τα πρώτα ηλεκτρονικά «ραβασάκια» με πρόστιμα που αγγίζουν ακόμη και τα 10.000 ευρώ. Η πρώτη μεγάλη ηλεκτρονική διασταύρωση στις αρχές Ιουνίου έφερε στο φως πάνω από 350.000 παραβάτες, αποκαλύπτοντας το εκτεταμένο φαινόμενο κυκλοφορίας οχημάτων χωρίς ασφάλεια, ΚΤΕΟ ή πληρωμένα τέλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 350.000 οδηγοί εντοπίστηκαν με σοβαρές ελλείψεις:

150.000 χωρίς ΚΤΕΟ σε ισχύ

90.000 χωρίς πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας

Χιλιάδες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη

Οι παραβάσεις ήταν πολλαπλές, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα οχήματα βρέθηκαν ταυτόχρονα χωρίς ΚΤΕΟ, χωρίς ασφάλεια και με απλήρωτα τέλη. Το παράδοξο είναι ότι ορισμένοι οδηγοί έχουν πληρώσει τα τέλη τους, αλλά δεν έχουν ασφάλιση, ενώ άλλοι έχουν ασφαλίσει τα οχήματα αλλά δεν κατέβαλαν τα τέλη.

Τα πρόστιμα

Η νέα νομοθεσία προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα:

Από 250 έως 1.000 ευρώ για τα ανασφάλιστα οχήματα (ανάλογα με το είδος – 250 ευρώ για δίκυκλα, 500 ευρώ για επιβατικά, και έως 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης )

) 400 ευρώ για την έλλειψη ΚΤΕΟ

Διπλάσιο ποσό για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Έως 10.000 ευρώ αν όχημα σε δηλωμένη ακινησία εντοπιστεί να κυκλοφορεί

Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας, που επιστρέφονται μόνο αφού τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες.

Δικαίωμα ένστασης και διαγραφή προστίμων

Οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση του ειδοποιητηρίου. Αν συμμορφωθούν εντός 10 ημερών (πληρώνοντας τέλη, κάνοντας ΚΤΕΟ ή ασφάλιση), τα πρόστιμα διαγράφονται. Σε διαφορετική περίπτωση, τα πρόστιμα παραμένουν και σε δεύτερο έλεγχο (μετά από 3 έως 12 μήνες) αφαιρούνται πινακίδες και άδειες.

Το «ηλεκτρονικό μάτι» στους δρόμους

Από τον Σεπτέμβριο, οι κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους θα καταγράφουν πινακίδες και θα στέλνουν τα στοιχεία αυτόματα στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Όσα οχήματα κυκλοφορούν παράνομα θα εντοπίζονται άμεσα και θα επιβάλλονται ηλεκτρονικά τα πρόστιμα.

Συνολικά έχουν εγκατασταθεί 1.388 κάμερες, εκ των οποίων οι 1.000 θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν ακόμη και τα πρόσωπα των οδηγών. Τα δεδομένα θα διασταυρώνονται με τα μητρώα των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και της ΑΑΔΕ.

Εκκαθάριση μητρώου

Από το φθινόπωρο θα ξεκινήσει και η εκκαθάριση του μητρώου των οχημάτων. Όσα Ι.Χ. δεν έχουν ασφάλιση, ΚΤΕΟ ή τέλη για πάνω από 7 χρόνια, θα τίθενται σε αδρανοποίηση και θα διαγράφονται. Για να επανέλθουν σε κυκλοφορία, θα απαιτείται παράβολο 150 ευρώ.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι οι διασταυρώσεις θα συνεχίζονται ανά εξάμηνο, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο των «φαντασμάτων» οχημάτων που κινούνται χωρίς τις βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας και νομιμότητας.