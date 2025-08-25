Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Κώτσηρα και Εσωτερικών Π. Χαραλαμπογιάννη, που καθορίζει ποια οχήματα κοινωφελών ιδρυμάτων και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Η απαλλαγή αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων που εξυπηρετούν κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες, οχήματα για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο, κινητές αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, κινηματογράφους και εκθέσεις, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κωδικούς της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Στην απόφαση προβλέπεται επίσης απαλλαγή για λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών των οργανισμών, χωρίς εμπορική εκμετάλλευση. Η κίνηση αυτή ενισχύει τον εθελοντισμό και την κοινωφελή δράση στην Ελλάδα.