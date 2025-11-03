«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε αυτό το θέμα, δημιουργώντας μια ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες και σε κάποιους βουλευτές που εν πρώτοις μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, αλλά αν είχε προηγηθεί ο διάλογος και η επεξήγηση, θεωρώ ότι οι ανησυχίες ή οι ουσιαστικές αντιδράσεις θα ήταν πολύ λιγότερες έως και ανύπαρκτες. Αν δηλαδή εξηγούσαν στον κόσμο τα ΕΛΤΑ την πραγματικότητα. Αυτό δεν συνέβη, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Να πούμε δύο πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα. Δεδομένο πρώτο: από το 2013 και μετά έχει επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, άρα ήταν αδύνατον, είναι αδύνατον στο κράτος να επιδοτήσει, να χρηματοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα, καλύπτοντας μια απόφαση η οποία είναι αναγκαία για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων. Δεν μπορεί, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το κράτος να έρθει και να πληρώσει με ό,τι συνεπάγεται αυτό, όσα χρήματα απαιτούνται για να μην κλείσουν τα καταστήματα, εφόσον κρίνει η διοίκηση ότι πρέπει να γίνει. Δεύτερο δεδομένο. Από το 2018 και μετά τα ΕΛΤΑ πήγαν με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο υπερταμείο. ‘Αρα δεν είναι υπό την εποπτεία, υπό την διοίκηση, υπό τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό συνέβη για τους λόγους που συνέβη, έγινε τότε εκτενής συζήτηση, τοποθετήθηκαν όλα τα κόμματα. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Είναι απόφαση ενός οργανισμού με ανεξάρτητη λειτουργία, με τη διοίκησή του που ανήκει στο υπερταμείο» πρόσθεσε.

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Το πιο σημαντικό, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω, είναι ότι κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας συμπολίτης μας, καμία περιοχή, κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική, στην περιφέρεια, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση».

«Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι. Γίνεται δηλαδή μέσω ταχυδρόμων οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών. Για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί έχουμε το ΕΛΤΑ κατοίκων, γιατί έχουμε τους ταχυδιανομείς, γιατί έχουμε τους αγροτικούς ταχυδρόμους, τα σημεία με τα οποία είναι συμβεβλημένα τα ΕΛΤΑ και βρίσκοντας σε διάφορες περιοχές. Και εδώ πάω σε ένα από τα πιο βασικά επιχειρήματα. Ενώ το 10% της παραδοσιακής δραστηριότητας, αυτής της δραστηριότητας του παλιού ταχυδρομείου είναι πλέον η δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα των ΕΛΤΑ, αυτό παράλληλα κοστίζει περίπου το 50% στα ΕΛΤΑ. Δηλαδή δίνει τα μισά χρήματα, τους μισούς πόρους για μια δραστηριότητα η οποία είναι πλέον το 10%, η παραδοσιακή φυσική παρουσία στο κατάστημα» ανέφερε.

Επίσης υπογράμμισε: «Όταν έχεις φτάσει στο σημείο το 92% των αποστολών να γίνονται στο σπίτι, δεν μπορεί να δαπανάς το 50% των πόρων σου για μια υπηρεσία που δεν ξεπερνά το 10% των προτιμήσεων του κοινού. Ο δεύτερος λόγος είναι δημοσιονομικός, οικονομικός. Κατά μέσο όρο το κάθε τέτοιο κατάστημα κοστίζει 150.000 ευρώ το χρόνο. Αν τα πολλαπλασιάσουμε επί τα 200 τα οποία θα κλείσουν σε δύο φάσεις, τότε φτάνουμε περίπου στα 30 εκατομμύρια. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο κράτος δεν μπορεί να βάλει αυτά τα λεφτά, αυτοί οι οποίοι εναντιώνονται από τα υπόλοιπα κόμματα, δεν αναφέρομαι στην κοινωνία, τι προτείνουν ακριβώς; Να μπαίνουν μέσα κάθε χρόνο τα ΕΛΤΑ; Να κάνει κάτι το κράτος το οποίο δεν μπορεί να κάνει, που δεν μπορεί να βάλει τα λεφτά; Ποια είναι η αντιπρόταση; Δεν υπάρχει αντιπρόταση».

Ακόμη ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. «Ποσοστό μείωσης ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων από το 2013 μέχρι το 2024: Ηνωμένο Βασίλειο 100%. Λειτουργούσαν 500 και λειτουργούν 0. Σουηδία λειτουργούσαν 700 και σήμερα 0. Δανία λειτουργούσαν 750, λειτουργούν 0. Και στην Νορβηγία έχουν μειωθεί από 300 σε 25, 92% κάτω. Στην Πολωνία 91% κάτω. Στο Βέλγιο 85% κάτω. Στην Ολλανδία 84% κάτω. Και πάει λέγοντας. Στην Ελλάδα το 2013 είχαμε 755 τέτοια καταστήματα και τώρα έχουμε πάει στα 475».

«Θα υλοποιηθεί αυτή η αναγκαία αλλαγή, αλλά με σωστό τρόπο, δηλαδή σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν αυτή η οποία κρίθηκε από τη διοίκηση ως η άμεσα αναγκαία. Στη συνέχεια θα ακολουθεί ενημέρωση και διάλογος για να γνωρίζει η κοινωνία ότι δεν απειλείται κανείς και κανένας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Και σε δεύτερη φάση εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η συνολική απόφαση την οποία θα υλοποιήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ» είπε.

«Όλα αυτά λοιπόν γίνονται γιατί έπρεπε να εξοικονομηθούν χρήματα τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν από κάποια λεφτόδεντρα και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί αυτή η απόφαση στρέφει το προσωπικό, στρέφει τους πόρους των ΕΛΤΑ εκεί όπου η κοινωνία τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη» τόνισε.

«Για τη συγκεκριμένη απόφαση ενημερωθήκαμε και εμείς τελευταία στιγμή και αυτός ήταν και ο λόγος που ζητήθηκε από τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση σε δύο φάσεις, γιατί θεωρούσαμε αδιανόητο να μην έχει ενημερωθεί η κοινωνία, οι βουλευτές μας, συνολικά το πολιτικό σύστημα, τα υπόλοιπα κόμματα. ‘Αρα, άλλο πράγμα αν είχαμε γνώση, ή τα στελέχη της κυβέρνησης τα οποία άδικα κατηγορούνται για την απόφαση αυτή καθαυτή, όπου δεν υπήρχε ενημέρωση για τη συγκεκριμένη απόφαση, και άλλο πράγμα αν υπήρχε εικόνα γενική για τις διαθέσεις των ΕΛΤΑ, οι οποίες το ξαναλέω είναι γνωστές εδώ και χρόνια, και με βάση την πραγματικότητα, είναι λογικό να θέλει μια διοίκηση, να μην “μπαίνει μέσα” ο οργανισμός τον οποίο διοικεί» ανέφερε.

Για τον κ. Σκλήκα είπε «προχωράει μια μεγάλη μεταρρύθμιση και δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή “να πυροβολούμε”, έναν άνθρωπο ή μια διοίκηση γιατί έκανε έναν άστοχο επικοινωνιακό χειρισμό, τη στιγμή που έχουν προχωρήσει μια σειρά από πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν τα ΕΛΤΑ».

«Πρέπει να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, να στηρίξουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές και το ξαναλέω δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτή η επικοινωνιακή αστοχία από τα ΕΛΤΑ. Προηγείται η ενημέρωση, προηγείται η επεξήγηση, υπάρχουν πολλά και δυνατά επιχειρήματα και έπονται αυτές οι αναγκαίες αποφάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν για να είμαστε συνεννοουμένοι και να μην λέμε στον κόσμο άλλα από αυτά τα οποία θα γίνουν» είπε.

«Μπήκαν γεωγραφικά κριτήρια μετά και από μια σύσκεψη που είναι σε εσωτερικό επίπεδο το Σάββατο, μπήκαν γεωγραφικά κριτήρια ως προς την προτεραιοποίηση της υλοποίησης αυτής της απόφασης» είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Αλλά νομίζω ότι όταν ακουστούν όλα τα επιχειρήματα, θα γίνει και μια τηλεδιάσκεψη σήμερα, εξ όσων γνωρίζω όλοι θα καταλάβουν ότι αυτή η απόφαση ήταν μονόδρομος» πρόσθεσε.