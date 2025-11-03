Από σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή η πρώτη φάση διακοπής λειτουργίας των 46 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιοργάνωσης του δικτύου τους. Η είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς πολίτες, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και συνταξιούχους, που βασίζονταν στα καταστήματα της γειτονιάς τους για καθημερινές συναλλαγές και την παραλαβή συντάξεων και επιδομάτων.

Πώς θα πάρετε σύνταξη και επιδόματα

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ διαβεβαιώνει ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται αδιάλειπτα, ακόμη και αν το φυσικό κατάστημα κλείσει οριστικά. Για τους πολίτες που έχουν περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης, όπως συνταξιούχοι και άτομα με αναπηρία ή ζουν σε απομονωμένες περιοχές, προβλέπεται εξυπηρέτηση κατ’ οίκον. Οι ταχυδρόμοι πλέον διαθέτουν POS και φορητές συσκευές (PDA), επιτρέποντας την εκτέλεση συναλλαγών στο σπίτι του πολίτη, από την αποστολή και παραλαβή δεμάτων μέχρι την καταβολή συντάξεων και λογαριασμών. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η προσωπική εξυπηρέτηση για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης.

Καλέστε για ραντεβού

Οι πολίτες που θέλουν να εξασφαλίσουν την υπηρεσία κατ’ οίκον μπορούν να καλέσουν στο 212 0000 700 για ραντεβού και να ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα και τη διαδικασία εξυπηρέτησης. Παράλληλα, συνεχίζεται η λειτουργία συνεργαζόμενων σημείων, όπου παρέχονται βασικές υπηρεσίες χωρίς την ανάγκη φυσικού καταστήματος.

Το προσωπικό των καταστημάτων που αναστέλλουν τη λειτουργία τους δεν απολύεται. Σύμφωνα με πηγές των ΕΛΤΑ θα μετακινηθούν σε άλλα καταστήματα.

ΕΣΑμεΑ: Κάθε κλειστό κατάστημα ΕΛΤΑ, ένα ακόμη εμπόδιο για τα άτομα με αναπηρία

Η ανακοίνωση του ΕΣΑμεΑ για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ:

Το λουκέτα στα ΕΛΤΑ κερασάκι στην τούρτα της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία

Με μεγάλη ανησυχία και αγανάκτηση, άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις σε νησιωτικές, αραιοκατοικημένες, ορεινές, παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας ενημερώνονται ξαφνικά, αποσπασματικά και με αντικρουόμενες πληροφορίες για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ. Η ίδια ανησυχία και αγανάκτηση διακατέχει επίσης ηλικιωμένους καθώς και άλλες ευάλωτες ομάδες, για τους οποίους τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν τους περιθωριοποιούν και τους αποκόπτουν για ακόμη μία φορά.

Το ίδιο καίρια πλήττονται και οι εργαζόμενοι των υποκαταστημάτων και ιδιαίτερα όσοι είναι άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους, που είτε θα χάσουν την εργασία τους είτε το υποστηρικτικό τους περιβάλλον!

Είναι μαύρη μέρα όταν χάνεται μία καθολικά δημόσια υπηρεσία, όταν συρρικνώνεται, ενώ είναι χρόνια υποχρηματοδοτούμενη, όταν η Πολιτεία αφήνει χωρίς αναπτυξιακό σχεδιασμό το δικό της φορέα που εδώ και σχεδόν δυο αιώνες υποστηρίζει και την κοινωνία και την εθνική οικονομία.

Σχεδόν 1 στα 4 υποκαταστήματα που κλείνουν βρίσκονται στη νησιωτική Ελλάδα, την ώρα που, για παράδειγμα, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έρχεται πρώτη στον δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με σοβαρή αναπηρία: στην ηλικία 18-64 το ποσοστό των φτωχών και αποκλεισμένων πολιτών ανέρχεται στο τρομακτικό ποσοστό του 71,6% (Ελλάδα: 54%), σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη «Υλοποιώντας τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου» που εξέδωσε το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ το 2022.

Η ύπαιθρος, οι αγροτικές, οι απομακρυσμένες και οι νησιωτικές περιοχές χρειάζονται υποστήριξη και αναπτυξιακό σχεδιασμό για να αποτραπεί η ερημοποίηση και ο περαιτέρω κοινωνικός αποκλεισμός. Ο κοινωνικός ρόλος των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να συγκριθεί με την «ψηφιοποίηση» ειδικά σε περιοχές με χαμηλή πρόσβαση στο διαδίκτυο ή με την αναγκαστική ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας…

H λίστα με τα καταστήματα που κλείνουν