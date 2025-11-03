Με 117 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Δίστομο δεν είναι απλώς ένα ταχυδρομείο, καθώς αποτελεί ζωντανό σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και κομμάτι της ιστορίας της περιοχής. Από το 1908 μέχρι σήμερα, η παρουσία του συνοδεύει τη ζωή των κατοίκων, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες επιστολές, λογαριασμούς και δέματα, ενώ παραμένει η γέφυρα που συνδέει τους πολίτες με το κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες, παρέχοντας τους πρόσβαση σε συντάξεις, επιδόματα και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες.

Όταν ανακοινώθηκε το επικείμενο κλείσιμό του, που αυτή τη στιγμή έχει ανασταλεί για το συγκεκριμένο κατάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας εξέφρασε κατηγορηματικά την αντίθεσή του και, σε ψήφισμά του, υπογράμμισε τη σημασία του καταστήματος όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και για τις γειτονικές κοινότητες, τα μεγάλα τουριστικά και βιομηχανικά κέντρα, καθώς και για τις σημαντικές πολιτιστικές και θρησκευτικές δομές της περιοχής, όπως η Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά και το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου.

Ο δήμαρχος Ιωάννης Σταθάς, μιλώντας στα ΝΕΑ, τόνισε την ανησυχία του για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε περίπτωση που το κατάστημα κλείσει: «Το κατάστημα στο Δίστομο είναι το μοναδικό που έχει μείνει στην περιοχή και απασχολεί έναν μόνιμο υπάλληλο και δύο εποχικούς. Αν τελικά κλείσει, ο μόνιμος θα μετακινηθεί στη Λειβαδιά και θα παραμείνουν εκεί μόνο οι δύο εποχικοί, εκτελώντας χρέη αγροτικών ταχυδρόμων. Αυτό θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Δήμος είναι πρόθυμος να αναλάβει τα πάγια έξοδα του καταστήματος, εκτός της μισθοδοσίας, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό.

Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας είναι έντονη, καθώς το κατάστημα εξυπηρετεί περίπου 20.000 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων και των εποχικών ή «εσωτερικών μεταναστών» που εργάζονται στην περιοχή. Παράλληλα, καλύπτει τις ανάγκες μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων και τουριστικών περιοχών, όπου η ταχυδρομική εξυπηρέτηση δεν είναι μόνο μια τυπική υπηρεσία, αλλά αναγκαίο εργαλείο για την καθημερινή λειτουργία και την ανάπτυξη της περιοχής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας σε ψήφισμα του αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ένα κατάστημα που λειτουργεί αδιαλείπτως και σταθερά από το 1908 εξυπηρετώντας σήμερα:

Τους κατοίκους των δημοτικών ενοτήτων Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας, Στειρίου, Παραλίας Διστόμου, Ζεμενού, Λιβαδίου, Αγίου Νικολάου, της Ιεράς Μονής του Οσίου Λουκά, αλλά και των γειτονικών κοινοτήτων, όπως της Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, Κυριακίου και Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων. Πληθυσμό που συνυπολογιζόμενων και των «εσωτερικών μεταναστών» που κατοικούν και εργάζονται στην περιοχή, ανέρχεται στις 20.000 και κατά περιόδους ίσως και περισσότερους.

Μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις πανελλήνιου εύρους

Μεγάλα τουριστικά και ψυχαγωγικά κέντρα με τις αντίστοιχες υποδομές τους, που έχουν κίνηση όλη τη διάρκεια του έτους: η βυζαντινή μονή του Οσίου Λουκά, η Αράχωβα και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου, οι ορεινοί όγκοι Παρνασσού και Ελικώνα, οι πλαζ Αγίου Ισιδώρου και Παραλίας Διστόμου.

Η ιδιαίτερη χωροταξία της περιοχής με τις πολλές κοινότητες και τον μετακινούμενο πληθυσμό, αλλά και οι πολλαπλές επιχειρήσεις, απαιτούν άριστη γνώση των οδών, των συνοικιών και των άλλων ιδιαιτεροτήτων πρόσβασης που μόνο το υπάρχον προσωπικό γνωρίζει και φέρει σε πέρας. Κάτι που εξυπηρετεί και αντιστρόφως διότι η έδρα του καταστήματος στο Δίστομο είναι στο κέντρο της περιοχής (κεφαλοχώρι και κόμβος συγκοινωνίας) με δρόμους που οδηγούν παντού.

Αναφορικά με τον Δήμο μας ως ενεργό οργανισμό με πολλαπλές υπηρεσίες, τυχόν υλοποίηση της απόφασής σας για διακοπή της λειτουργίας, θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα λειτουργικότητας που άπτονται και του αυξημένου κόστους των τελών επικοινωνίας, με τους υπόλοιπους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις υπηρεσίες της Κυβέρνησης και τους δημόσιους οργανισμούς στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Τίθεται, δηλαδή, θέμα προϋπολογισμού του Δήμου ΔΑΑ, που δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει».