Ανακοινώθηκε η λίστα με τα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.

Η μεγάλη πλειονότητα των καταστημάτων (33) είναι στην Αττική, ενώ 7 είναι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένα στην Πάτρα, ένα στη Ρόδο, ένα στα Ιωάννινα, ένα στην Ιεράπετρα και ένα στα Χανιά.

Τα υπόλοιπα καταστήματα που βρίσκονται σε όλη την ελληνική περιφέρεια παίρνουν παράταση ζωής.