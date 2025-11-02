«Τέλος εποχής» για τα ΕΛΤΑ, καθώς με την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης κίνησης αναδιάρθρωσής τους, που ξεκινά αύριο εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων σε όλη τη χώρα και θα ολοκληρωθεί μετά από τρεις μήνες, θα μπει οριστικό λουκέτο σε 204 από τα 486 καταστήματα του δικτύου τους.

Κλείνει το 42% των καταστημάτων

Θα κλείσει, δηλαδή, το 42% των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, σε μια προσπάθεια να μπει τέλος στις ζημιές που παρουσιάζονται όλα τα τελευταία χρόνια στους ισολογισμούς της επιχείρησης, η οποία έχει περάσει στην ομπρέλα του Υπερταμείου από τα χρόνια των μνημονίων.

Πάνω από 600 υπάλληλοι

Στα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που θα κλείσουν σταδιακά, απασχολούνταν πάνω από 600 υπάλληλοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα γίνουν διανομείς. Κανείς δεν χάνει την θέση του, ωστόσο, οι περισσότεροι θα γίνουν ταχυδρόμοι, κάποιοι σε άλλες πόλεις από αυτές που εργάζονταν, πάντως οπωσδήποτε μέσα στον ίδιο νομό.

1.700 ταχυδρόμοι

Με τον τρόπο αυτό, υπολογίζεται πως οι 1.400 ταχυδρόμοι που υπηρετούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα, θα αυξηθούν σε περίπου 1.700, ώστε να εξυπηρετούν και άλλες περιοχές.

Στις κωμοπόλεις και τα χωριά της Περιφέρειας που …χάνουν το κατάστημά τους, την σκυτάλη της εξυπηρέτησης θα κληθούν να πιάσουν οι αγροτικοί διανομείς.

Η ενημέρωση

Όπως αναφέρουν τα ΕΛΤΑ, «σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, οι πολίτες θα ενημερώνονται για τον αγροτικό ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί του για προγραμματισμό κατ’ οίκον εξυπηρέτησης».

Ο μηχανισμός θα λειτουργεί ως εξής:

* Στο τηλεφωνικό κέντρο 212 0000 700, οι πολίτες θα μαθαίνουν το τηλέφωνο του διανομέα που εξυπηρετεί την περιοχή τους (υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο ή σταθερό του καταστήματος της ευρύτερης περιοχής).

* Μέσω τηλεφώνου θα κλείνουν ραντεβού με τον διανομέα για εξυπηρέτηση κατ οίκον.

* Ο διανομέας θα πηγαίνει είτε στο σπίτι είτε στην πλατεία του χωριού (όπως συμβαίνει σήμερα σε κάποιες περιοχές) με POS και PDA, ώστε να δέχεται ή να κάνει πληρωμές (π.χ. συντάξεων), να κάνει εισπράξεις, αποστολές και παραδόσεις αντικειμένων.

Θα πάει καλά κι αυτό;

Βέβαια, το σύστημα αυτό μένει να φανεί στην πράξη κατά πόσο θα είναι λειτουργικό, δεδομένου ότι οι διανομείς θα έχουν πλέον αρκετά μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, ενώ θα πρέπει να ανταποκρίνονται και σε πολλαπλάσια ραντεβού συγκριτικά με το έργο που είχαν έως σήμερα.

To μεγαλύτερο «στοίχημα» θα είναι κατά πόσο το νέο σύστημα θα επαρκεί για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων και των ανθρώπων που μένουν σε μικρά χωριά, μικρά νησιά και ακριτικές περιοχές, καθώς τα ΕΛΤΑ εξακολουθούν να καταβάλλουν τις συντάξεις σε τουλάχιστον 250.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Τα πρακτορεία

Πάντως, στις περιοχές που θα κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, θα επιδιωχθεί να λειτουργήσουν και πρακτορεία. Πρόκειται για τοπικές μικρές επιχειρήσεις όπως καφενεία, βιβλιοπωλεία, λογιστικά γραφεία, μίνι μάρκετ και μπακάλικα ή ακόμη και κρεοπωλεία που θα λειτουργούν ως σημεία αναφοράς για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Εκεί θα πηγαίνει ο ταχυδρόμος το δέμα ή το γράμμα αν δεν βρίσκει στο σπίτι του τον παραλήπτη, εκεί θα μπορούν να πληρώνονται λογαριασμοί κλπ. Ο θεσμός των πρακτορείων λειτουργεί ήδη πάνω από 20 χρόνια, ενώ σήμερα υπάρχουν περίπου 550 -600 πράκτορες σε όλη την Ελλάδα.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Όπως αναφέρει η διοίκηση της επιχείρησης, ανακοινώνοντας τις δύο φάσεις κλεισίματος των 204 καταστημάτων (55 καταστήματα κλείνουν από αύριο και περίπου 150 σε τρεις μήνες), «τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους».

«Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες –τονίζεται στην ανακοίνωση- τα ΕΛΤΑ καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, οι Ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την μετεξέλιξη των ΕΛΤΑ σε μια σύγχρονη και αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζόμενους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια.

Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας…».