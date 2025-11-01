ΕΛΤΑ και κυβέρνηση βρίσκονται σε στενό συντονισμό για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατες συσκέψεις, ζητήθηκε από τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου να ενισχύσουν την ενημέρωση προς τις τοπικές κοινωνίες σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας.

Το σχέδιο προβλέπει αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, αύξηση των διανομέων και ανάπτυξη υπηρεσιών κατ’ οίκον, με έμφαση στην εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ θεωρείται κρίσιμη για τη βιωσιμότητά τους, καθώς η κυβέρνηση αναγνωρίζει το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα της εταιρείας, παρά τις έως τώρα παρεμβάσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι ο εκσυγχρονισμός περνά μέσα από τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αποτελούν τη βασική πελατειακή βάση των Ταχυδρομείων.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της εταιρείας.