Εξηγήσεις για τις αλλαγές στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα μαζί» του OPEN TV. Όπως διευκρίνισε, τα ΕΛΤΑ λειτουργούν ως ανεξάρτητος φορέας, καθώς από το 2018, με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πέρασαν από το ελληνικό Δημόσιο στο Υπερταμείο.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «ο κόσμος, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς φυσική παρουσία των ΕΛΤΑ». Η εξυπηρέτηση, όπως είπε, θα συνεχιστεί είτε μέσω καταστημάτων είτε με κούριερ, διανομείς και συνεργάτες που θα διατηρούν προσωπική επαφή με πολίτες και συνταξιούχους σε απομακρυσμένες περιοχές. Διαβεβαίωσε επίσης πως υπάρχει πλήρης διασφάλιση της διανομής του έντυπου Τύπου σε όλη τη χώρα και ότι «κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ δεν θα χάσει τη δουλειά του».

Αναφερόμενος στην αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων, σημείωσε ότι πρόκειται για υπηρεσιακή απόφαση της διοίκησης, η οποία αφορά σημεία με ελάχιστη δραστηριότητα. Ο εξορθολογισμός του δικτύου, όπως είπε, είχε ξεκινήσει ήδη τα προηγούμενα χρόνια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν κινδυνεύουν, αν και ορισμένοι συμβασιούχοι ενδέχεται να επηρεαστούν. Επισήμανε ότι το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας, το οποίο φτάνει έως και 150.000 ευρώ ετησίως ανά κατάστημα, παρά τη χαμηλή επισκεψιμότητα. «Δεν μπορεί ο φορολογούμενος να συνεχίζει να πληρώνει γι’ αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα διακοπής υπηρεσιών ή καθυστερήσεων στις συντάξεις.

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών, διαβεβαίωσε πως «κανένας πολίτης, σε κανένα σημείο της χώρας, δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ». Η λειτουργία, όπως εξήγησε, θα συνεχιστεί «είτε με νέα σημεία εξυπηρέτησης, είτε με συνεργάτες και διανομείς, είτε με κατ’ οίκον εξυπηρέτηση». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διανομή του έντυπου Τύπου «είναι απολύτως διασφαλισμένη».

Σχολιάζοντας τη γενικότερη πολιτική διάσταση του ζητήματος, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι πρόκειται για δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις, με στόχο τη βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών.

Αναφορές σε ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικές ενισχύσεις

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του κ. Φεύγα σχετικά με τους αγρότες και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «είναι σαφές πως αυτοί που ξεβολεύτηκαν δεν είναι οι αγρότες που δικαιούνται επιδοτήσεις, αλλά οι απατεώνες». Όπως είπε, οι παρανομούντες καλούνται να επιστρέψουν τα χρήματα που απέσπασαν αδικαιολόγητα.

Σχετικά με τις καταβολές ενισχύσεων, ανέφερε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την εκταμίευση περίπου 950 εκατ. ευρώ τις επόμενες εβδομάδες. «Ο υγιώς λειτουργών αγρότης θα πάρει παραπάνω λεφτά. Αυτός είναι ο στόχος», υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι «οι εγκληματίες και οι απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν», επισημαίνοντας πως αυτό που αλλάζει είναι η στάση του κράτους απέναντί τους. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση «βάζει τάξη» και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έκανε σε άλλους τομείς, από τα γήπεδα έως τα πανεπιστήμια.

Θέματα εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής ισχύος

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στην Τουρκία και την πιθανή πώληση των Eurofighter, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι «η Ελλάδα το 2019 δεν είχε ούτε Rafale, ούτε Belharra, ούτε F-16, ούτε F-35». Πλέον, όπως είπε, όλα αυτά είναι εξασφαλισμένα, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί υπό αιρέσεις.

Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά την αποτρεπτική της ισχύ, επιτυγχάνοντας συμφωνίες όπως οι ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, καθώς και συνεργασίες με εταιρείες όπως Chevron και ExxonMobil.

Όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες, σημείωσε ότι η χώρα μας δεν μπορεί να εμπλακεί σε διμερείς συμφωνίες άλλων κρατών, αλλά μπορεί να απαιτεί την τήρηση δεσμεύσεων ώστε τα όπλα να μην στρέφονται κατά συμμαχικών χωρών. Παράλληλα, χαρακτήρισε μεγάλη εθνική επιτυχία τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, όπου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών για τη συμμετοχή τρίτων χωρών όπως η Τουρκία.

Σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Αναφερόμενος στην άφιξη της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, κ. Γκιλφόιλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι πρόκειται για έμπειρη διπλωμάτη, κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Είναι στρατηγικός μας σύμμαχος οι ΗΠΑ και θέλουμε αυτή τη στρατηγική σχέση να την ενισχύσουμε», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχίσει να ενισχύεται, με ακόμα περισσότερες επαφές και κοινές πρωτοβουλίες στο προσεχές διάστημα.