Η δημόσια ταχυδρομική εταιρεία ΕΛΤΑ ανακοίνωσε πως πάνω από 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα θα αναστείλουν τη λειτουργία τους ως μέρος του σχεδίου εξορθολογισμού του δικτύου. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων κύκλων κλεισίματος υποκαταστημάτων και αναδιάρθρωσης του δικτύου της εταιρείας.

Στην Περιφέρεια Αττικής, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος πληθυσμός και σημαντική οικονομική δραστηριότητα, το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόσβαση των πολιτών σε ταχυδρομικές υπηρεσίες, την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και την τοπική κοινωνία.

Το Ιστορικό πλαίσιο των ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΤΑ, ως ο βασικός πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια σημαντικές προκλήσεις: μείωση της επιστολικής αλληλογραφίας, αύξηση του κόστους λειτουργίας, ανταγωνισμός στον τομέα των δεμάτων και ανάγκη για ψηφιακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό:

Ο αριθμός των ιδιόκτητων καταστημάτων των ΕΛΤΑ θα μειωθεί δραματικά — από πάνω από 1.000 σήμερα σε περίπου 100 στο άμεσο μέλλον, ενώ τα υπόλοιπα θα λειτουργούν μέσω συνεργατών.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναφέρει πως: «Η αναστολή λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων … είναι στοχευμένη αναδιάρθρωση με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της εταιρείας» .

Οι εργαζόμενοι και τα συνδικαλιστικά όργανα προειδοποιούν για «μαζικό λουκέτο» που θα οδηγήσει σε συρρίκνωση της εταιρείας και μείωση της κάλυψης των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Συνοπτικά, το σχέδιο των ΕΛΤΑ για κλείσιμο πολλών καταστημάτων αποτελεί προσπάθεια εξορθολογισμού και μείωσης κόστους, αλλά έχει προκαλέσει κοινωνικές και επιχειρησιακές αντιδράσεις.

Καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν στην Αττική

Με βάση τη λίστα που δημοσιοποίησε η εταιρεία, τα καταστήματα στην Αττική που θα κλείσουν είναι τα εξής:

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΚΥΨΕΛΗΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Αυτά τα καταστήματα αντιπροσωπεύουν περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση και έντονη κινητικότητα, καθιστώντας κρίσιμη τη σωστή διαχείριση της μετάβασης στις νέες μορφές εξυπηρέτησης.

ΕΛΤΑ: Επιπτώσεις και προβληματισμοί

1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες

Το κλείσιμο καταστημάτων σε αστικές και προαστιακές περιοχές της Αττικής μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες ταχυδρομείου, καταβολής συντάξεων, αποστολής/παραλαβής δεμάτων — ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες (ηλικιωμένοι, άτομα με περιορισμένη κινητικότητα).

2. Τοπική κοινωνία και επιχειρήσεις

Η απομάκρυνση ταχυδρομικών καταστημάτων μπορεί να επηρεάσει τοπικές μικρές επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτά για συναλλαγές, αποστολές και παραλαβές δεμάτων.

3. Θέσεις εργασίας & λειτουργία των ΕΛΤΑ

Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για πιθανές μετακινήσεις, απολύσεις ή αλλαγές μορφής εργασίας, ειδικά με τη χρήση συνεργατών/ιδιωτών, κάτι που επηρεάζει τη σταθερότητα του προσωπικού.

4. Εμπιστοσύνη / χρήση των ΕΛΤΑ

Η εντύπωση ότι το κατάστημα της περιοχής κλείνει ή υπολειτουργεί μπορεί να ωθήσει τους πολίτες σε άλλους παρόχους, επηρεάζοντας το μερίδιο αγοράς των ΕΛΤΑ και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.