Αναταράξεις (και) στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, δεδομένης της νέας εστίας δυσαρέσκειας στην περιφέρεια, προκαλεί το «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Βουλευτές της ΝΔ είναι στα «κάγκελα», ζητώντας επαναξιολόγηση και διόρθωση της απόφασης και μεταφέροντας στα κεντρικά τη δυσφορία που επικρατεί στις εκλογικές περιφέρειές τους. Από τα 456 ταχυδρομεία που ανήκουν σήμερα στον δημόσιο οργανισμό, αναμένεται να αναστείλουν τη λειτουργία τους τα 204, η πλειονότητα των οποίων (τα 164) είναι στην περιφέρεια.

Μπροστά στις κλιμακούμενες αντιδράσεις, η κυβέρνηση σπεύδει σε πολιτική διαχείριση του θέματος, διαπιστώνοντας ότι πέραν της κριτικής από την αντιπολίτευση που κάνει λόγο για αιφνιδιαστική και πρόχειρη απόφαση υπάρχουν ενστάσεις και από το γαλάζιο στρατόπεδο. Οι διαμαρτυρίες από τις τοπικές κοινωνίες προβληματίζουν άλλωστε το Μέγαρο Μαξίμου και τα συναρμόδια υπουργεία, που δεν θέλουν να έρθουν αντιμέτωπα με άλλο ένα μέτωπο κοινωνικής αντίδρασης.

Η συνέχεια θα δοθεί στη Βουλή το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης, 4 Νοεμβρίου. Για εκείνη την ημέρα προγραμματίστηκε κοινή συνεδρίαση των συναρμόδιων Επιτροπών της Βουλής (των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης) με τις ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των επικεφαλής των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Πρώτες διαμαρτυρίες

Ήδη έχουν καταγραφεί οι πρώτες διαμαρτυρίες: εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ συγκεντρώθηκαν έξω από το υποκατάστημα της οδού Μητροπόλεως ενώ στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθύνεται ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος. Αναφερόμενος στην αναστολή της λειτουργίας του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στο Σιδηρόκαστρο και σε άλλες περιοχές της χώρας, ο Μητροπολίτης εκφράζει την οργή και τη διαμαρτυρία των κατοίκων του Δήμου Σιντικής, του μεγαλύτερου του νομού Σερρών. Όπως αναφέρει, «Ελλάδα δεν είναι μόνον η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Ελλάδα είμαστε και όλοι εμείς πού φυλάμε τα σύνορα».

Επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα έστειλε και η κοινότητα του Αγίου Όρους, σχετικά με την πρόθεση κατάργησης του υποκαταστήματος Δάφνης. Σύμφωνα με τον Σκλήκα (ΕΡΤ), σε κάθε κατάστημα που θα κλείσει, θα τοποθετείται μια αφίσα με τα στοιχεία του αγροτικού ταχυδρόμου της περιοχής ώστε οι πολίτες να επικοινωνούν μαζί του.

Εξάλλου όπως ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Παραπολιτικά 90,1) η αναστολή λειτουργίας αφορά σε καταστήματα που είχαν περιορισμένη λειτουργία και πως στο πλαίσιο του σχεδιασμού θα υπάρξει μέριμνα για την εξυπηρέτηση κατ΄ οίκον πολιτών. Διευκρίνισε ωστόσο ότι πράγματι κάποιοι από τους συμβασιούχους θα χάσουν τη δουλειά τους.

«Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις», σημείωσε νωρίτερα από τη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προσπαθώντας να αποκρούσει τον πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης.

Αιχμές από βουλευτές της ΝΔ

Το θέμα αποκτά και εσωκομματική διάσταση, καθώς καταγράφονται οι πρώτες αιχμές και παρατηρήσεις από βουλευτές της ΝΔ. Ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε ότι δεν πρόκειται μόνο για «τεχνοκρατικό ζήτημα» αλλά αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών. Εξάλλου στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ παραπέμπουν στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές της επικράτειας και ειδικά για τους ηλικιωμένους πολίτες.

«Πρέπει να το δούμε το θέμα» λένε. Ενδεικτική και η αποστροφή του γαλάζιου προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Αθανάσιου Καββαδά ότι και ο ίδιος δέχθηκε «πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί». Επίσης με ερώτηση στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Βασίλης Οικονόμου ζητάει απαντήσεις για «το συνολικό στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Ανατολική Αττική».