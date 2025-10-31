Το θέμα του κλεισίματος υποκαταστημάτων στα ΕΛΤΑ έθεσε την Παρασκευή (31/10) στη Βουλή, ο πρώην υπουργός Μεταφορών και βουλευτής της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου.

Ο πρώην υπουργός θέτει τέσσερα βασικά ερωτήματα, μεταξύ των οποίων ποιο είναι συνολικό στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Ανατολική Αττική και με ποια κριτήρια αποφασίστηκε το κλείσιμο των καταστημάτων και αν προτίθεται το υπουργείο να παρέμβει ώστε να ανακληθεί η απόφαση

Ταυτόχρονα, ο κ. Οικονόμου, τονίζει ότι το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ, θα έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες μεταξύ των οποίων την επιβάρυνση πολιτών και επιχειρήσεων που θα πρέπει να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις για απλές ταχυδρομικές υπηρεσίες, την περιθωριοποίηση των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών οι οποίες δοκιμάζονται από έλλειψη δημοσίων δομών, ενώ τέλος τίθεται ζήτημα και για τη συνολική και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ολόκληρη η ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Οικονόμου

«Αναστολή λειτουργίας Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) στο Δήμο Ωρωπού, στο Δήμο Διονύσου, στο Δήμο Σαρωνικού, στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας, στο Δήμο ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης, στο Δήμο Μαραθώνα, στο Δήμο Αχαρνών και στο Δήμο Παλλήνης στην Ανατολική Αττική»

Κυρία Υπουργέ, τις τελευταίες ημέρες έγινα δέκτης γενικευμένων παραπόνων, του Δημάρχου Ωρωπού (σχετική επιστολή με ΑΠ 24595/24-10-2025) αλλά και πολιτών του Δήμου Διονύσου, Δήμου Σαρωνικού, Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δήμου Μαραθώνα, Δήμου Αχαρνών και Δήμου Παλλήνης, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη απογοήτευσή της για την άμεση αναστολή λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ.

Συγκεκριμένα έχουμε κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ στην περιοχή Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού, κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου, το κατάστημα Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού, αλλά και τα καταστήματα Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης, το κατάστημα Αρτέμιδας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, το κατάστημα Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, το κατάστημα Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνα και το κατάστημα Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών. Η απόφαση ελήφθη αιφνιδιαστικά, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή θεσμική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς.

Ειδικά στον Δήμο Ωρωπού το κλείσιμο του καταστήματος στο Καπανδρίτι, θα φέρει σε δυσχερή θέση την εξυπηρέτηση των δημοτών, λόγω και της γεωγραφικής δομής του Δήμου Ωρωπού.

Στον Δήμο Διονύσου πριν από σχεδόν 2 χρόνια έκλεισε το κατάστημα στην Δροσιά και από 3/11/2025 βάσει σχετικής ανακοινώσεως, κλείνει και το μοναδικό κατάστημα στον Άγιο Στέφανο, έδρα του Δήμου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι θα πρέπει να εξυπηρετούνται από κατάστημα του όμορου Δήμου Κηφισιάς, στην Κηφισιά.

Τα ΕΛΤΑ ως δημόσια υπηρεσία με κρίσιμο κοινωνικό ρόλο, εξυπηρετούν ηλικιωμένους, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελματίες, οικογένειες και ευάλωτους πολίτες και επιχειρήσεις, που δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές υπηρεσίες.

Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ εκτός από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, εξυπηρετούν πληρωμές της Δ.Ο.Υ. (π.χ. τέλη κυκλοφορίας), της Δ.Ε.Η. (π.χ. διακανονισμό οφειλής) και ως γνωστόν οι τράπεζες πλέον δεν δέχονται συναλλαγές μικρότερες των 1.000 ευρώ.

Το κλείσιμο των συγκεκριμένων καταστημάτων θα έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες:

Επιβάρυνση των πολιτών και επιχειρήσεων, που θα πρέπει να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις για απλές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Περαιτέρω περιθωριοποίηση των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών , που ήδη δοκιμάζονται από έλλειψη δημοσίων δομών.

Τα ΕΛΤΑ αποτελούν φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Αν και τα ΕΛΤΑ να ανήκουν από το Δεκέμβριο του 2020 εξ ολοκλήρου στο Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) και βρίσκονται σε διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι για 200 περίπου χρόνια λειτουργίας τους, αποτελούν έναν κρίσιμο κρίκο σύνδεσης της ελληνικής κοινωνίας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα πιο απομονωμένα χωριά της ελληνικής υπαίθρου.

Κατόπιν αυτών ερωτάσθε:

1. Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ στο Δήμο Ωρωπού, στον Δήμο Διονύσου, στον Δήμο Σαρωνικού, στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας, στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στον Δήμο Μαραθώνα, στον Δήμο Αχαρνών και στον Δήμο Παλλήνης;

2. Προτίθεται το Υπουργείο να παρέμβει ώστε να ανακληθεί η απόφαση και να διατηρηθεί η λειτουργία των συγκεκριμένων καταστημάτων ΕΛΤΑ;

3. Έχει εκπονηθεί σχέδιο για τη διασφάλιση της καθολικής εξυπηρέτησης των πολιτών, ιδίως ηλικιωμένων, σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες μετά το κλείσιμο των καταστημάτων των συγκεκριμένων Δήμων, και εάν ναι, ποιο είναι αυτό;

4. Ποιο είναι το συνολικό στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Ανατολική Αττική;

Ο ερωτών Βουλευτής Βασίλειος Οικονόμου.