Η απόφαση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να αναστείλουν τη λειτουργία 204 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Σύμφωνα με πηγές των ΕΛΤΑ, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και βιωσιμότητας του οργανισμού, αλλά έχει πυροδοτήσει συζητήσεις στη Βουλή και σε τοπικές κοινωνίες, με βουλευτές και πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους για την πρόσβαση σε υπηρεσίες, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Η πολιτική θύελλα περιλαμβάνει έκτακτη σύγκληση κοινοβουλευτικών επιτροπών και ερωτήσεις προς τον υπουργό Οικονομικών, μετά από αίτημα, που κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και έγινε δεκτό από όλα τα μέλη της επιτροπής. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια του αιτήματός του για τη σύγκληση επιτροπών για τα ΕΛΤΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Σ. Φάμελλος ζήτησε η συνεδρίαση των Επιτροπών να πραγματοποιηθεί άμεσα, τη Δευτέρα, εφόσον το αίτημα έγινε δεκτό ομόθυμα και«εν ανάγκη να προστεθεί συνεδρίαση των Επιτροπών, αν δεν είναι δυνατή η αναβολή της συνεδρίασης για το φορολογικό νομοσχέδιο». Ο πρόεδρος της Βουλής δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, προκειμένου να προγραμματιστεί η συνεδρίαση.

Τα ΕΛΤΑ από την άλλη διαβεβαιώνουν ότι η εξυπηρέτηση θα συνεχιστεί μέσω των υπόλοιπων 250 καταστημάτων, 400 πρακτορείων και 150 Elta Courier, καθώς και με κατ’ οίκον διανομή συντάξεων, επιδομάτων και αλληλογραφίας.

Στέλιος Πέτσας: «Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε»

«Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε», τόνισε ο βουλευτές της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, υπογραμμίζοντας πως το συγκεκριμένα ζήτημα τέθηκε ήδη κεντρικά και συζητήθηκε χθες σε σχετική τηλεδιάσκεψη. «Δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί τόσο κόσμο. Ελπίζω πως δεν συνδέεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία», τόνισε.

Μιχάλης Κατρίνης: Μια «αιφνιδιαστική απόφαση, χωρίς καμία διαβούλευση»

Για μία «αιφνιδιαστική απόφαση, χωρίς καμία διαβούλευση», έκανε λόγο ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως πρέπει άμεσα να έρθει στη Βουλή ο πρόεδρος του Υπερταμείου και οι συναρμόδιοι υπουργοί προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη της επιτροπής.

Νίκος Παππάς: «Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα»

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο», τόνισε ο Νίκος Παππάς, προαναγγέλλοντας την κατάθεση αιτήματος από την Κουμουνδούρου για την έκτακτη σύγκληση των επιτροπών.

Αθανάσιος Καββαδάς: «Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα όχι δεκάδες, πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί»

Απαντώντας θετικά στο αίτημα της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών, Αθανάσιος Καββαδάς, διευκρίνισε πως έχει ήδη προχωρήσει σε σχετικές επικοινωνίες προκειμένου να υπάρξει συνεδρίαση με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και των ΕΛΤΑ. Μάλιστα πρόσθεσε πως θα ενημερώσει για τον προγραμματισμό της εν λόγω συνεδρίασης εντός της ημέρας ή το αργότερο έως τη Δευτέρα. «Έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα όχι δεκάδες, πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί», τόνισε ο πρόεδρος της επιτροπής.

Μάλαμα: Να αποσυρθεί κάθε σχέδιο για κατάργηση των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική

Κατεπείγουσα κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα, βουλευτής Χαλκιδικής σε σχέση με το ζήτημα της κατάργησης των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική. Την ερώτηση συνυπογράφει η Αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κύριο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα : Να αποσυρθεί κάθε σχέδιο για την κατάργηση των εναπομείναντων υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική.

Το σχέδιο για συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ κατά 200 καταστήματα, μεταξύ των οποίων κι εκείνων του Δήμου Αριστοτέλη, της Νικητής, της Νέας Προποντίδας είναι αντιπαραγωγικό και βάλει ευθέως στην διατήρηση της κοινωνικής κι οικονομικής συνοχής της ελληνικής περιφέρειας. Η πηγή της κατάργησης βρίσκεται στο στρατηγικό σχέδιο του υπερταμείου για την περίοδο μέχρι το 2027, στο οποίο προβλέπεται ο “εξορθολογισμός του δικτύου”, μέσα από την μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Το υπερταμείο εφαρμόζει ένα σχέδιο απόσυρσης των ΕΛΤΑ από το δίκτυο του ταχυδρομικού έργου, ζημιώνοντας τις τοπικές κοινωνίες κι αθετώντας τις δεσμεύσεις που έχουν τα ΕΛΤΑ ως Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας μέχρι το 2028. Με άλλα λόγια, το δημόσιο επιδοτεί τα ΕΛΤΑ για να διασφαλίζουν την συνέχεια του ταχυδρομικού έργου και το υπερταμείο μειώνει τα φυσικά καταστήματα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Σε ολόκληρη την Χαλκιδική την τελευταία εξαετία έχουν κλείσει σχεδόν όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, έχει κλείσει το 90% των φυσικών καταστημάτων των τραπεζών. Τα περισσότερα αυτόματα μηχανήματα μετρητών έχουν περάσει σε ιδιώτες παρόχους με χρέωση, ή έχουν καταργηθεί. Το σύνολο των αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών έχει καταργηθεί, με αποτέλεσμα την σοβαρή δυσλειτουργία της οικονομίας. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα ΕΛΤΑ είναι απορίας άξιο πως κρίνεται η διατήρηση τους μη συμφέρουσα, την ώρα που το ταχυδρομικό έργο συνολικά έχει εκτοξευτεί κι οι ιδιώτες πάροχοι έχουν πολλαπλασιαστεί, ιδιαίτερα στην Χαλκιδική.

Επειδή είναι απαράδεκτο να αφήνεται ολόκληρη η Χαλκιδική χωρίς υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών :

Στην βάση ποιων οικονομοτεχνικών και κοινωνικών δεδομένων αποφασίστηκε η κατάργηση των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάλαμα Κυριακή

Τζάκρη Θεοδώρα

ΠΑΣΟΚ: Η δραματική μείωση του δικτύου των ΕΛΤΑ απειλεί την κοινωνική συνοχή

«Κλείνουν άμεσα εκατοντάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ σε πολλές αγροτικές και αστικές περιοχές εγείροντας σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συμμόρφωση της ΕΛΤΑ Α.Ε. με τις υποχρεώσεις της ως παρόχου καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Σημειώνει ότι «οι διαδοχικές αποφάσεις αναστολής λειτουργίας ή συγχώνευσης ταχυδρομικών καταστημάτων, χωρίς επαρκή πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών (όπως κινητές μονάδες, τοπικοί πράκτορες ή ψηφιακές υποστηρικτικές δομές),δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και εντείνουν τις συνθήκες ερήμωσης της υπαίθρου». Επισημαίνει δε ότι «οι κάτοικοι αυτών των περιοχών στερούνται πλέον βασικών υπηρεσιών — πληρωμών, αποστολών και παραλαβών, ταχυδρομικών δεμάτων και συναλλαγών μικροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα — που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμιίζει ότι «δεδομένου ότι, τα ΕΛΤΑ δεν αποτελούν απλώς πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά κρίσιμο κρίκο κοινωνικής συνοχής, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει:

1. Ποια είναι τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους ή επίκειται να κλείσουν βάσει του σχεδίου αναδιοργάνωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε.;

2. Έχει προηγηθεί αξιολόγηση ή γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ σχετικά με τις επιπτώσεις των παραπάνω αποφάσεων στην παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας;

3. Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συγχώνευση ή κατάργηση καταστημάτων ΕΛΤΑ, και αν υπάρχει πρόβλεψη δημόσιας διαβούλευσης με τους οικείους δήμους και περιφέρειες;

4. Πώς διασφαλίζεται ότι οι πολίτες σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές διατηρούν πρακτική πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες που ορίζονται από τη σύμβαση του 2022;

5. Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει το υφιστάμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε., ώστε να μην θιγεί ο καθολικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και να ενισχυθεί η παρουσία του Οργανισμού στις τοπικές κοινωνίες;

6. Προτίθεται το Υπουργείο να διασφαλίσει, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη λειτουργία ενός ελάχιστου εγγυημένου δικτύου ΕΛΤΑ ανά Δήμο;».

Κατόπιν των ερωτημάτων που θέτει, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η διατήρηση ισχυρού δημόσιου πυρήνα διανομής και εξυπηρέτησης, ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για καθολική ταχυδρομική εξυπηρέτηση και στήριξη της κοινωνίας».

Πιερρακάκης: Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε πως το ζητούμενο είναι η επιβίωση των ΕΛΤΑ. «Η αλληλογραφία είναι 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις» τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας πως «η συνθήκη που τα διέπει είναι εθνική. Η κυβέρνηση τα στήριξε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με μια εθελούσια έξοδο».

«Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται. Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός, όχι το ανάποδο. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα έρθει να απαντήσει με οποιοδήποτε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, πρώτα και κύρια στην επιτροπή που θα συνεδριάσει άμεσα» δήλωσε ο ίδιος.

Τι θα γίνει με τους συνταξιούχους – Εξυπηρέτηση κατ’ οίκον και ψηφιακοί ταχυδρόμοι

Σύμφωνα με πηγές των ΕΛΤΑ, οι ηλικιωμένοι και οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται κανονικά από τους ταχυδρόμους κατ’ οίκον. «Οι πολίτες με περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συντάξεις, επιδόματα και αλληλογραφία απευθείας στο σπίτι τους», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Οι αγροτικοί ταχυδρόμοι και οι διανομείς της περιφέρειας θα συνεχίσουν κανονικά το έργο τους, διασφαλίζοντας την κάλυψη κάθε περιοχής. Σε κάθε νησί θα διατηρείται τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα, ενώ το δίκτυο ενισχύεται από κινητές μονάδες και συνεργαζόμενα σημεία εξυπηρέτησης. Σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, τα ΕΛΤΑ θα ενημερώνουν επίσημα τους πολίτες για τον αρμόδιο αγροτικό ταχυδρόμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 212 0000 700, προκειμένου να ενημερώνονται για τον ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στον χώρο τους.

Ψηφιακά εργαλεία και ενίσχυση διανομών

Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι των ΕΛΤΑ, οι ταχυδρόμοι διαθέτουν πλέον σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό, PDA και POS, για άμεσες πληρωμές, εισπράξεις και παραδόσεις στον χώρο του πολίτη, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ταχύτητα των υπηρεσιών. Επιπλέον, οι υπάλληλοι των καταστημάτων που κλείνουν θα αξιοποιηθούν στη διανομή, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων.

Αιτιολόγηση κλεισίματος και δεσμεύσεις ΕΛΤΑ

Το Yπερταμείο και η διοίκηση των ΕΛΤΑ αιτιολογούν τη μείωση των φυσικών καταστημάτων ως αναγκαίο βήμα για την εξορθολογισμένη διαχείριση και βιωσιμότητα του οργανισμού. «Η αναδιοργάνωση δεν αφορά συρρίκνωση του δικτύου, αλλά βελτίωση της αποδοτικότητας, ώστε οι πόροι να επενδύονται σε τεχνολογία, σύγχρονο εξοπλισμό και καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη», τονίζουν πηγές των ΕΛΤΑ.

Παράλληλα, επιμένουν ότι η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη και συνεχίζει να καλύπτει το 100% της χώρας μέσω καταστημάτων, πρακτορείων, ταχυδρόμων, κινητών μονάδων και συνεργαζόμενων σημείων εξυπηρέτησης.

Οριστική απόφαση και στόχος βιωσιμότητας

Ο κ. Σκλήκας, διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, σε δηλώσεις του στo ΕΡΤnews, υπενθυμίζει ότι το επιστολικό έργο έχει μειωθεί κατά 90% την τελευταία δεκαετία, γεγονός που καθιστά μη βιώσιμη τη διατήρηση τόσων φυσικών καταστημάτων. «Το έργο των ταχυδρομείων δεν είναι συνυφασμένο με τη λειτουργία των καταστημάτων. Το γεγονός ότι κλείνει ένα κατάστημα δεν σημαίνει ότι σταματάει το ταχυδρομείο», δηλώνει.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι το μέτρο είναι απαραίτητο για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του οργανισμού και για την προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθρώπινη επαφή και την προσωπική εξυπηρέτηση.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που θα κατεβάσουν ρολά από τις 3 Νοεμβρίου, ώστε οι πολίτες να ενημερωθούν για τα πλησιέστερα σημεία εξυπηρέτησης

Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν (σε αλφαβητική σειρά)

ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)

ΑΓΙΑΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΝΑΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΑΡΧΑΝΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΓΑΖΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΓΑΥΡΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΚΟΥΡΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΟΥΝΤΑΣ

ΕΡΕΣΟΥ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΕΦΥΡΑΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΟΥΡΙΑΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΛΑΛΑ

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΛΟΥΡΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΜΑΛΙΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ

ΜΕΘΑΝΩΝ

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ

ΜΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΝΥΔΡΙΟΥ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΟΙΑΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΤΡΑΣ 3

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

ΠΥΛΑΙΑΣ

ΠΥΛΗΣ

ΡΑΧΩΝ

ΡΟΔΟΥ 2

ΣΕΡΒΙΩΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΑΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΟΥΔΑΣ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)

ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΧΕΡΟΥ

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)

ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ

ΦΥΤΕΙΩΝ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΨΑΧΝΩΝ