Ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Σκλήκας, επιβεβαίωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού που υλοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια και στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα του οργανισμού. Παρά τις αλλαγές, η διανομή και οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ θα συνεχιστούν, με ενίσχυση της εξυπηρέτησης κατ’ οίκον και χρήση ψηφιακών εργαλείων από τους ταχυδρόμους.

«Η αναδιοργάνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού που εξελίσσεται τα τελευταία 2,5 χρόνια, ώστε ο οργανισμός να γίνει επιχείρηση μετά από 30 χρόνια αδράνειας», ανέφερε ο Διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επιστολικό έργο έχει μειωθεί κατά 90% την τελευταία δεκαετία, γεγονός που καθιστά μη βιώσιμη τη διατήρηση τόσων φυσικών καταστημάτων. Παράλληλα, τόνισε πως η διανομή και οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ δεν θα διακοπούν: «Το έργο των ταχυδρομείων δεν είναι συνυφασμένο με τη λειτουργία των καταστημάτων. Το γεγονός ότι κλείνει ένα κατάστημα δεν σημαίνει ότι σταματάει το ταχυδρομείο».

Διαβάστε ακόμη: Αιφνίδιο λουκέτο στα ΕΛΤΑ: Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην επικείμενη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ

Εξυπηρέτηση κατ’ οίκον και «ψηφιακοί ταχυδρόμοι»

Ο κ. Σκλήκας διαβεβαίωσε πως για τους πολίτες, ειδικά στην επαρχία, θα υπάρχει εξυπηρέτηση κατ’ οίκον μέσω των ταχυδρόμων, οι οποίοι έχουν πλέον εξοπλιστεί με ψηφιακά εργαλεία και τερματικά. «Σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, θα υπάρχει ενημέρωση για τον αγροτικό ταχυδρόμο της περιοχής και τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του», εξήγησε.

Διασφάλιση νησιωτικών περιοχών και εργαζομένων

Όπως ανέφερε, τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα ανά νησί θα συνεχίσει να λειτουργεί, ενώ οι υπάλληλοι των καταστημάτων που κλείνουν θα αξιοποιηθούν σε άλλες λειτουργίες, κυρίως στη διανομή.

«Η αναδιάταξη ανθρώπων σε πραγματικό έργο είναι απαραίτητη για να αυξηθεί η παραγωγικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Ζημιογόνος λειτουργία και αναγκαιότητα μεταρρύθμισης

Ο διευθύνων σύμβουλος παραδέχτηκε ότι τα ΕΛΤΑ κατέγραψαν ζημίες 15 εκατομμυρίων ευρώ το 2024 και ότι η εταιρεία δεν έχει χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. «Τα ΕΛΤΑ ποτέ στην ιστορία τους δεν ήταν μια θετική δραστηριότητα. Από το 2008 λειτουργούν σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού, με μόνη πηγή χρηματοδότησης το ίδιο τους το έργο», ανέφερε.

Η απόφαση για το κλείσιμο είναι οριστική

Τέλος, ο κ. Σκλήκας ξεκαθάρισε πως η απόφαση για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων είναι οριστική και αμετάκλητη, τονίζοντας ότι το μέτρο είναι απαραίτητο για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του οργανισμού. «Η απόφαση είναι οριστική. Η βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ απαιτεί εξορθολογισμό δαπανών και προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες», δήλωσε, ενώ υπογράμμισε πως παραμένουν πάνω από 800 σημεία που παραμένουν ενεργά.