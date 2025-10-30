Από τη Δευτέρα δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα θα μείνουν χωρίς κατάστημα ΕΛΤΑ, σε μια κίνηση που προκαλεί ανησυχία και έντονες αντιδράσεις στην επαρχία. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει εκδώσει δημόσια ανακοίνωση για το κλείσιμο, με αποτέλεσμα δήμαρχοι, βουλευτές και πολίτες να ενημερώνονται κυρίως από τις αναρτήσεις σε καταστήματα και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ΝΕΩΝ, το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην επικείμενη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από τους δήμους, τα κλεισίματα αφορούν κυρίως καταστήματα σε περιοχές όπου οι δημότες βασίζονται στα ΕΛΤΑ για βασικές υπηρεσίες, όπως η καταβολή συντάξεων και επιδομάτων. Δήμαρχοι της επαρχίας εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την πρόσβαση των κατοίκων σε απομακρυσμένες περιοχές.

Από χθες, σε κάποια από τα καταστήματα που θα κλείσουν έχουν αναρτηθεί ενημερωτικές σημειώσεις για την παύση λειτουργίας και τους τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών στο εξής. Εκτιμάται ότι συνολικά πρόκειται να κλείσουν πάνω από 200 καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αναδιοργάνωση οφείλεται στη σημαντική μείωση της διακίνησης αλληλογραφίας τα τελευταία χρόνια, που αγγίζει περίπου το 80%, με αποτέλεσμα τα καταστήματα να είναι πλέον ζημιογόνα. Και ενώ ο τζίρος τους φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, το κόστος λειτουργίας ξεπερνά τα 90 εκατομμύρια.

Οι πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν για τα καταστήματα που θα συνεχίσουν να λειτουργούν μπορούν να επικοινωνούν με την ειδική γραμμή εξυπηρέτησης 2120000700, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ ή να απευθύνονται στο κατάστημα της περιοχής τους.

Μάλαμα: Να αποσυρθεί κάθε σχέδιο για κατάργηση των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική

Κατεπείγουσα κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα, βουλευτής Χαλκιδικής του Κινήματος Αλλαγής σε σχέση με το ζήτημα της κατάργησης των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική. Την ερώτηση συνυπογράφει η Αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κύριο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα : Να αποσυρθεί κάθε σχέδιο για την κατάργηση των εναπομείναντων υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική.

Το σχέδιο για συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ κατά 200 καταστήματα, μεταξύ των οποίων κι εκείνων του Δήμου Αριστοτέλη, της Νικητής, της Νέας Προποντίδας είναι αντιπαραγωγικό και βάλει ευθέως στην διατήρηση της κοινωνικής κι οικονομικής συνοχής της ελληνικής περιφέρειας. Η πηγή της κατάργησης βρίσκεται στο στρατηγικό σχέδιο του υπερταμείου για την περίοδο μέχρι το 2027, στο οποίο προβλέπεται ο “εξορθολογισμός του δικτύου”, μέσα από την μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Το υπερταμείο εφαρμόζει ένα σχέδιο απόσυρσης των ΕΛΤΑ από το δίκτυο του ταχυδρομικού έργου, ζημιώνοντας τις τοπικές κοινωνίες κι αθετώντας τις δεσμεύσεις που έχουν τα ΕΛΤΑ ως Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας μέχρι το 2028. Με άλλα λόγια, το δημόσιο επιδοτεί τα ΕΛΤΑ για να διασφαλίζουν την συνέχεια του ταχυδρομικού έργου και το υπερταμείο μειώνει τα φυσικά καταστήματα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Σε ολόκληρη την Χαλκιδική την τελευταία εξαετία έχουν κλείσει σχεδόν όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, έχει κλείσει το 90% των φυσικών καταστημάτων των τραπεζών. Τα περισσότερα αυτόματα μηχανήματα μετρητών έχουν περάσει σε ιδιώτες παρόχους με χρέωση, ή έχουν καταργηθεί. Το σύνολο των αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών έχει καταργηθεί, με αποτέλεσμα την σοβαρή δυσλειτουργία της οικονομίας. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα ΕΛΤΑ είναι απορίας άξιο πως κρίνεται η διατήρηση τους μη συμφέρουσα, την ώρα που το ταχυδρομικό έργο συνολικά έχει εκτοξευτεί κι οι ιδιώτες πάροχοι έχουν πολλαπλασιαστεί, ιδιαίτερα στην Χαλκιδική.

Επειδή είναι απαράδεκτο να αφήνεται ολόκληρη η Χαλκιδική χωρίς υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών :

Στην βάση ποιων οικονομοτεχνικών και κοινωνικών δεδομένων αποφασίστηκε η κατάργηση των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάλαμα Κυριακή

Τζάκρη Θεοδώρα

Αντίδραση δημάρχου Σικυωνίων, Σπύρου Σταματόπουλου, με αφορμή το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ, στο Κιάτο της Κορινθίας

Ο δήμαρχος, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του, αναφέρει : (…) Η ΕΛΤΑ Α.Ε ως φορέας καθολικής υπηρεσίας, έχει θεσμική υποχρέωση, που απορρέει και από τη νομοθεσία, να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα απ’ τον τόπο κατοικίας τους. Οι αιφνιδιαστικές αποφάσεις αναστολής λειτουργίας, χωρίς εναλλακτικές λύσεις, όπως κινητές μονάδες ή τοπικοί πράκτορες, παραβιάζουν το πνεύμα και το γράμμα αυτής της υποχρέωσης (…).

Ο Σπύρος Σταματόπουλος, ζητά, όπως υπάρξει άμεση ανάκληση της απόφασης και όπως ξεκινήσει διαβούλευση με τον δήμο Σικυωνίων, για εξεύρεση βιώσιμης λύσης που θα διασφαλίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών. Καλεί, δε, την Περιφέρεια, την Πολιτεία και τους εποπτικούς φορείς να τοποθετηθούν επί του θέματος, ενώ, γνωστοποιεί, ότι, ο δήμος Σικυωνίων, θα εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο, για να διασφαλίσει ότι η φωνή των πολιτών του Κιάτου θα ακουστεί, όπως λέει χαρακτηριστικά.

Θα πρέπει να τονιστεί, ότι, υπάρχουν αντιδράσεις για τα θέματα των υποκαταστημάτων της Κορινθίας και από άλλους φορείς και από άλλους θεσμικούς παράγοντες. Όπως έχει διαρρεύσει, εκτός του υποκαταστήματος του Κιάτου, είναι να κλείσουν και τα υποκαταστήματα σε Βραχάτι και Λουτράκι Κορινθίας. Το ίδιο ισχύει και για υποκαταστήματα της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Αργολίδας και φυσικά της Αρκαδίας.

Μουτζούρης για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ: «Όχι άλλη υποβάθμιση των τοπικών κοινωνιών»

Με απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ, λουκέτο μπαίνει σε 8 καταστήματα ΕΛΤΑ στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ αυτών και στο κατάστημα της Καλαμωτής.

Αντίδραση Μουτζούρη

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της Περιφερειακής Αρχής για το κλείσιμο υποκαταστημάτων του ΕΛΤΑ στο Βόρειο Αιγαίο και θα θέσει αύριο το ζήτημα στους εκπροσώπους της Κυβέρνησης που θα βρίσκονται στην Μυτιλήνη.

Η σχετική δήλωση του Περιφερειάρχη:

«Η απόφαση για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα στις τοπικές κοινωνίες και στην καθημερινότητα των κατοίκων μας. Σε μια περιοχή που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες λόγω νησιωτικότητας, αποστάσεων και περιορισμένων υποδομών, η απόσυρση βασικών δημόσιων υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς ένα ταχυδρομείο, αποτελούν κρίκο κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας και τις μικρές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τις υπηρεσίες τους.

Η παρουσία τους στα νησιά μας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.

Καλούμε τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσουν άμεσα την απόφαση αυτή και να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων, τουλάχιστον με εναλλακτικά σχήματα ή ενισχυμένα κινητά συνεργεία.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα σταθεί στο πλευρό των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών, διεκδικώντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των νησιωτών σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες.»

Αντώνης Ελευθερίου, πρόεδρος της κοινότητας Ερεσού: «Άγνωστο τι θα γίνει και με τους εργαζόμενους στα υποκαταστήματα αυτά»

«Τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στα χωρία επιτελούν πολύ σημαντικό έργο καθώς εκεί γίνονται όλες οι τραπεζικές συναλλαγές είτε από ανθρώπους που δεν έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες είτε από τους επισκέπτες. Ειδικά στην Ερεσό το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ έχει πολύ μεγάλο τζίρο λόγω των χιλιάδων επισκεπτών όλο το καλοκαίρι στην περιοχή μας. Άγνωστο τί θα γίνει και με τους εργαζόμενους στα υποκαταστήματα αυτά. Στην Ερεσό εργάζονται δυο μόνιμοι και ένας συμβασιούχος υπάλληλος. Ακόμα και στο υποκατάστημα Καλλονής να μετακινηθούν , αλλάζει όλη τους η ζωή» σημειώνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της κοινότητας Ερεσού Αντώνης Ελευθερίου, μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου. Ο κ. Ελευθερίου ενημέρωσε ότι σήμερα συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας για να αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειες ενώ αύριο το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέσβου όπου θα τεθεί το θέμα αυτό.

Κάτοικοι της Θουρίας σε μεγάλη αγανάκτηση

Στο ρεπορτάζ του τοπικού μέσου MESOGEIOS TV, οι κάτοικοι της Θουρίας, μίλησαν στην κάμερα και ανέφεραν χαρακτηριστικά «είμαι με την μαγκούρα, πως θα πάω μέχρι την Καλαμάτα;», «Είμαι 86 χρονών γυναίκα, που να πάω στην Καλαμάτα; Εδώ ερχόμουν πλήρωνα τους λογαριασμούς και έπαιρνα την σύνταξη μου. Τα παιδιά μου λείπουν όλη μέρα. Δεν μπορώ να χειριστώ την κάρτα» διαμαρτύρεται μια κυρία.

Οργή στα Τζουμέρκα – Κλείνει το ταχυδρομείο στα Πράμαντα

Με οργή και αγανάκτηση ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων καταγγέλλει την απόφαση της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων να κλείσει το κατάστημα ΕΛΤΑ στα Πράμαντα, την έδρα του Δήμου.

«Πρόκειται για μια απόφαση προκλητική και προσβλητική για τα Τζουμέρκα. Αν κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να σβήνουν με ένα κουμπί τα χωριά μας από τον χάρτη, είναι γελασμένοι. Η απομάκρυνση των δημόσιων υπηρεσιών από την ορεινή Ελλάδα δεν είναι εξορθολογισμός, είναι εγκατάλειψη και διάλυση. Αντί να στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες, τις οδηγούν ένα βήμα πιο κοντά στην ερήμωση. Δε θα μείνουμε θεατές σε αυτό το έγκλημα κατά της υπαίθρου», αναφέρει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης, εκφράζοντας την απαίτηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας για την άμεση ανάκληση της απόφασης για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ Πραμάντων.

«Δεν θα ανεχθούμε άλλο τον εμπαιγμό. Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών δεν είναι πολίτες β’ κατηγορίας. Αν η Πολιτεία δεν μπορεί ή δε θέλει να σταθεί στο πλευρό τους, τότε η Αυτοδιοίκηση οφείλει να το κάνει», υπογραμμίζει ο κ. Βαΐτσης, καλώντας σε συστράτευση για να παραμείνουν ζωντανοί οι περιφερειακοί δήμοι.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ (ΕΛΤΑ) έχουν ορισθεί ως Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) έως τις 31/12/2028, σύμφωνα με τον Ν.4053/2012.

Στη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του ΦΠΚΥ και του Ελληνικού Δημοσίου, καθορίζονται:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησής τους.

Η μέγιστη κατ’ αποκοπήν αποζημίωση των χρηστών, σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών.

Η δυνατότητα εκχώρησης μέρους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ΦΠΚΥ σε τρίτους φορείς, για τμήματα της επικράτειας.

Οι εξαιρούμενες από την πενθήμερη παροχή ΚΥ περιοχές, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαιτέρων γεωγραφικών συνθηκών.

Η ανάθεση κατ’ αποκλειστικότητα στον ΦΠΚΥ του δικαιώματος έκδοσης γραμματοσήμων και η συναφής φιλοτελική δραστηριότητα.

Πενθήμερη περισυλλογή και διανομή

Η περισυλλογή και διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων πρέπει να πραγματοποιείται καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Εξαιρούνται νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, με δυσχερή πρόσβαση*.

Στο εσωτερικό: Επιστολές Α’ προτεραιότητας με χρόνο επίδοσης στον παραλήπτη (εφόσον η αλληλογραφία έχει παραδοθεί από τον αποστολέα μέχρι τις 12 το μεσημέρι και δεν πρόκειται για εξαιρούμενες περιοχές), κατά κανόνα, είτε μετά από 3 είτε σε 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημερομηνία κατάθεσης.

Στο εξωτερικό: Για κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εντός 3 εργάσιμων ημερών (από την ημέρα αποστολής) και για τις υπόλοιπες χώρες, εντός 3-5 εργάσιμων ημερών (από την ημέρα αποστολής).

* Πληροφορίες για τις εξαιρούμενες περιοχές είναι διαθέσιμες από τα ΕΛΤΑ.

Σημεία περισυλλογής αλληλογραφίας και δεμάτων

Σε αστική περιοχή: Αντιστοιχεί τουλάχιστον ένα σημείο πρόσβασης (π.χ. ταχυδρομικά καταστήματα, γραμματοθυρίδες, γραμματοκιβώτια) για κάθε 1.000 κατοίκους.

Ο διανομέας υποχρεούται να τοποθετεί την απλή αλληλογραφία στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραμματοκιβώτιο, ο διανομέας τοποθετεί την αλληλογραφία στο ασφαλέστερο και πιο προσβάσιμο -κατά την κρίση του- σημείο της εισόδου του κτιρίου.

Σε αγροτική ή αραιοκατοικημένη περιοχή: Η περισυλλογή της αλληλογραφίας πρέπει να γίνεται από ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης (π.χ. ταχυδρομικό καταστήματα, γραμματοκιβώτιο, ταχυδρομικό πρακτορείο, αγροτικό διανομέα) σε κάθε οικισμό.

Στις περιπτώσεις που η διανομή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οικία, επειδή είτε ο διανομέας δεν μπορεί να επιδώσει την αλληλογραφία πεζός ή με μηχανοκίνητο μέσο είτε δεν υπάρχει ονομασία και αρίθμηση στις οδούς, ο ΦΠΚΥ υποχρεούται να τοποθετεί σώματα κλειστών γραμματοθυρίδων σε κεντρικά σημεία. Οι γραμματοθυρίδες πρέπει να είναι διαμορφωμένες με τρόπο που διασφαλίζει την αλληλογραφία και να μην απέχουν περισσότερο από 1.000 μέτρα από κάθε κάτοικο.

Επίδοση αντικειμένων ειδικής διαχείρισης και δεμάτων

Η αλληλογραφία ειδικής διαχείρισης επιδίδεται στη διεύθυνση του παραλήπτη (ή σε νόμιμο εκπρόσωπό του) ή μέσω των καταστημάτων του ΦΠΚΥ. Σε περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 5.000 μέτρων ή απέχουν οδικά πάνω από 10.000 μέτρα από το πλησιέστερο ταχυδρομικό κατάστημα/γραμματοθυρίδα, επιδίδονται κατ’ οίκον. Εάν η επίδοση δεν καταστεί δυνατή, ο διανομέας εναποθέτει ειδοποιητήριο με πληροφορίες είτε για την επόμενη προσπάθεια (έως 2) επίδοσης είτε για παραλαβή από θυρίδα.

Η επίδοση δεμάτων εσωτερικού γίνεται από τις θυρίδες των ταχυδρομικών καταστημάτων, κατόπιν αποστολής σχετικού ειδοποιητηρίου, ή κατ’ οίκον, με την καταβολή πρόσθετου τέλους.

Τα δέματα προέλευσης εξωτερικού επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη.

Περισσότερες πληροφορίες για την επίδοση δεμάτων είναι διαθέσιμες στην απόφαση ΕΕΤΤ 710/019/14-05-2014.

Τιμολόγια

Στο πλαίσιο της ΚΥ, τα τιμολόγια των σχετικών υπηρεσιών για το ίδιο είδος αντικειμένου είναι ενιαία σε όλη την επικράτεια. Για τις χώρες του εξωτερικού προβλέπονται ζώνες χρέωσης.

Ειδικότερα, τα τιμολόγια του ΦΠΚΥ οφείλουν να:

Είναι προσιτά σε όλους και ανάλογα του κόστους παροχής των υπηρεσιών.

Πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.

Πληρούν τους κανόνες διαφάνειας και δημοσιότητας.