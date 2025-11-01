Έντονη πολιτική αντιπαράθεση και αντιδράσεις σε όλη τη χώρα φέρνει η απόφαση για το κλείσιμο 204 φυσικών καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ανάμεσά τους πολλά σε απομακρυσμένες περιοχές. Το μέτρο προκαλεί ανησυχία σε κατοίκους και επιχειρήσεις, που βλέπουν σημεία αναφοράς της καθημερινότητάς τους να εξαφανίζονται, ενώ περισσότερα από τριάντα καταστήματα θα κλείσουν στην Αττική.

Η απόφαση προκάλεσε ένταση και στη Βουλή, με κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν άμεση συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής και ενημέρωση για το μέλλον των ΕΛΤΑ.

Οι θέσεις της ΝΔ

Ο Στέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αρχικά ανέφερε πως «η κυβέρνηση στήριξε τα ΕΛΤΑ τα προηγούμενα χρόνια» και παράλληλα σημείωσε πως «πρόκειται για μία μεγάλη αλλαγή, η οποία ήρθε για τον περισσότερο κόσμο ξαφνικά».

«Αφορά ανθρώπους που είναι σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές, ηλικιωμένους, αλλά και την Αττική. Στην βορειοανατολική Αττική κλείνουν σχεδόν όλα τα καταστήματα. Είναι μία έκπληξη για πολύ κόσμο, αλλά το βασικό ζήτημα είναι να δούμε τι θα γίνει».

Ο κ. Πέτσας επεσήμανε ότι «σε πολλές κοινωνίες υπάρχει αναστάτωση, γιατί είναι και κοινωνικό ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνοκρατικό» και σχολίασε «είναι βασικό ζήτημα ότι δεν θίγεται η καθολική υπηρεσία».

«Στην περίοδο της κρίσης έκλεισαν τα υποκαταστήματα των εφοριών, μετά τα υποκαταστήματα των τραπεζών, τώρα κλείνουν και τα ΕΛΤΑ. Νιώθει ο κόσμος της υπαίθρου κυρίως μια απαξίωση γενικά από το πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κυβέρνησης και μπορεί να μας γυρίσει την πλάτη», πρόσθεσε ο κ. Πέτσας.

«Έχω ξεκάθαρη άποψη για το θέμα, πιστεύω επειδή είναι άμεση η απόφαση κλεισίματος των υποκαταστημάτων – είναι την Δευτέρα- πρέπει να δοθεί αναστολή. Μάλιστα η αναστολή να είναι ενός διμήνου για παράδειγμα, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει περιθώριο ανασχεδιασμού σε σχέση με τα καταστήματα».

Ενώ αναφερόμενος ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις πληρωμές των αγροτών είπε «αν έχουμε κι εκεί καθυστερήσεις, θα υπάρχουν ζητήματα, όμως πρέπει να δοθεί οριστική λύση».

Οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη χαρακτήρισε την απόφαση «γρήγορη και αναίτια» και τόνισε ότι υπάρχει άλλη λύση για τη λειτουργία των καταστημάτων. «Η κυβέρνηση εδώ και χρόνια όφειλε να φροντίσει για στρατηγικό σχεδιασμό ώστε να αποφευχθεί αυτός ο ξαφνικός ‘θάνατος’ των ΕΛΤΑ», είπε, επισημαίνοντας την επίδραση στην καθημερινότητα της τρίτης ηλικίας.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας χαρακτήρισε το κλείσιμο «άκρως κοινωνικό ζήτημα», καθώς πολλοί κάτοικοι της υπαίθρου θα αναγκάζονται να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα για βασικές συναλλαγές, όπως η λήψη της σύνταξής τους. Τόνισε την ανάγκη κοινής διακομματικής στάσης και παρέμβασης προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ.