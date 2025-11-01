Στα γραφεία της διοίκησης των ΕΛΤΑ βρέθηκαν την Παρασκευή ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης, και ο τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Μίλτος Ζαμπάρας, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Οι δύο βουλευτές ζήτησαν την άμεση αναστολή της απόφασης, τονίζοντας τις κοινωνικές επιπτώσεις της.

Σε δήλωσή του, ο Χάρης Μαμουλάκης επισήμανε: «Η ελληνική περιφέρεια, τα χωριά και τα νησιά μας μένουν χωρίς δια ζώσης ταχυδρομική εξυπηρέτηση. Η κυβέρνηση και το υπερταμείο βάζουν λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυτή δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι αποκοπή ζωτικών υπηρεσιών από τους πολίτες που ήδη νιώθουν ξεχασμένοι».

Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση μετατρέπει το κοινωνικό κράτος σε «excel κόστους», ενώ οι δήμαρχοι και οι πολίτες εκφράζουν έντονη αγανάκτηση. Όπως ανέφερε, το υπερταμείο, το οποίο διαχειρίζεται δημόσια περιουσία, λειτουργεί «σαν να πρόκειται για ιδιωτικό fund». Κατά τον ίδιο, αυτή είναι η «Ελλάδα του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη», όπου «λιγότερο κράτος σημαίνει λιγότερη περιφέρεια και τελικά λιγότερη ισότητα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση αναστολή της απόφασης και την υιοθέτηση προγράμματος διατήρησης της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Προτείνεται η αξιοποίηση κινητών ταχυδρομείων, η συνεργασία με τους δήμους και η ψηφιακή ενίσχυση των ηλικιωμένων.

«Η περιφέρεια δεν είναι κόστος. Είναι η ψυχή της χώρας και η ψυχή αυτή δεν πρέπει να σβήσει με ένα λουκέτο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χάρης Μαμουλάκης.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η διοίκηση των ΕΛΤΑ «κρύβεται» και, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για συνάντηση, αρνείται να συνομιλήσει με βουλευτές, δημάρχους και εργαζομένους σχετικά με την απόφαση που χαρακτηρίζεται «απαράδεκτη».

Από τα 204 καταστήματα που αναμένεται να κλείσουν, σε σύνολο 458, τα 17 βρίσκονται στην Κρήτη. Πρόκειται για τα ΕΛΤΑ Αγίας Βαρβάρας, Αμαρίου, Αρκαλοχωρίου, Αρχανών, Βρυσών Αποκορώνου, Γαζίου, Ελούντας, Ιεράπετρας, Κολυμβαρίου, Λιμένα Χερσονήσου, Μακρύ Γιαλού, Μαλίων, Νεάπολης, Νέας Αλικαρνασσού, Περάματος Ρεθύμνου, Σούδας και Χανίων.