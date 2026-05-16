Τέσσερις σταθμοί της γραμμής 2 («Κόκκινη» γραμμή) του Μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από Κυριακή έως Πέμπτη, αρχής γενομένης από την Κυριακή 17/5 λόγω έργων συντήρησης, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Ειδικότερα, από την Κυριακή 17 Μαΐου, οι σταθμοί «Σεπόλια», «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» θα κλείνουν στις 21:40, από Κυριακή έως Πέμπτη, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα λήξης λειτουργίας. Ο σταθμός «Αττική» θα παραμένει ανοιχτός μόνο για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Ανθούπολη – Άγιος Αντώνιος» και «Ομόνοια – Ελληνικό».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν:

από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό στις 21:28

από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:30

από Αττική προς Ελληνικό στις 21:32

από Σταθμό Λαρίσης προς Ελληνικό στις 21:33

από Μεταξουργείο προς Ελληνικό στις 21:34

από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:31

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 21:34

από Μεταξουργείο προς Ανθούπολη στις 21:36

από Σταθμό Λαρίσης προς Ανθούπολη στις 21:37

από Αττική προς Ανθούπολη στις 21:39

από Σεπόλια προς Ανθούπολη στις 21:41

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ19

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα δρομολογεί, από Κυριακή έως Πέμπτη και από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ19 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος : «Στ. Ομόνοια» (προσωρινή αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου), «Στ. Μεταξουργείο» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Λαρίσης» (υπάρχουσα στάση), «Κάδμου» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Αγ. Αντώνιος» (υπάρχουσα στάση).

: «Στ. Ομόνοια» (προσωρινή αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου), «Στ. Μεταξουργείο» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Λαρίσης» (υπάρχουσα στάση), «Κάδμου» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Αγ. Αντώνιος» (υπάρχουσα στάση). Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος – Στ. Μετρό Ομόνοια: «Στ. Αγ. Αντώνιος» (προσωρινή στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «Κάδμου» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Λαρίσης προς Σύνταγμα» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «Περόκε» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Ομόνοια» (προσωρινή αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου).

«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας. Κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», σημειώνει η ΣΤΑΣΥ στην ανακοίνωσή της.