Από σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, τίθεται σε εφαρμογή η πρώτη φάση της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δικτύου τους. Σύμφωνα με τη λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση, 46 καταστήματα θα κατεβάσουν ρολά, προκαλώντας αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες και πολιτικούς φορείς.

Η πλειονότητα των υποκαταστημάτων που κλείνουν βρίσκεται στην Αττική (33), ενώ οκτώ εντοπίζονται στη Θεσσαλονίκη. Από ένα κατάστημα θα σταματήσει να λειτουργεί σε Πάτρα, Ρόδο, Ιωάννινα, Ιεράπετρα και Χανιά.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ επισημαίνει ότι η απόφαση ελήφθη με κριτήριο τον όγκο των συναλλαγών και το επίπεδο εξυπηρέτησης κάθε περιοχής, διευκρινίζοντας πως σε όλες τις πόλεις όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα, η εξυπηρέτηση των πολιτών θα συνεχιστεί από τα εναπομείναντα σημεία.

«Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της.

Πού κλείνουν τα καταστήματα

Στην Αττική, μεταξύ άλλων, αναστέλλεται η λειτουργία των ΕΛΤΑ Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αλίμου, Βριλησσίων, Δάφνης, Νίκαιας, Πλατείας Καισαριανής και Χολαργού, ενώ στη Θεσσαλονίκη σταματούν τη λειτουργία τους τα καταστήματα Συκιών, Πανοράματος, Πυλαίας και Δικαστικού Μεγάρου.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, λουκέτο μπαίνει στα ΕΛΤΑ Πάτρας 3, Ρόδου 2, Ιωαννίνων 2, Ιεράπετρας και Χανίων (Κ.Δ.).

Αναλυτικά η λίστα

Τι προβλέπει το σχέδιο

Η αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ προβλέπεται να εξελιχθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη –αυτή που ξεκινά τη Δευτέρα– αφορά τα καταστήματα των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η δεύτερη θα ακολουθήσει εντός του επόμενου τριμήνου, περιλαμβάνοντας πιθανές μεταβολές και σε καταστήματα της περιφέρειας, αφού προηγηθεί –όπως αναφέρεται– «διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες για να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων».

Αντιδράσεις

Το σχέδιο έχει προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση, με κυβερνητικές πηγές να προαναγγέλλουν διορθωτικές κινήσεις, όπου κρίνεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού μπορεί να επηρεαστεί.

Από την άλλη, εργαζόμενοι και τοπικοί φορείς εκφράζουν ανησυχία για την τύχη των υπαλλήλων και για τις επιπτώσεις στους ηλικιωμένους και στους κατοίκους περιοχών που εξυπηρετούνται κυρίως μέσω ΕΛΤΑ.

Τι σημαίνει για τους πολίτες

Η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων συνεπάγεται ανακατανομή των σημείων εξυπηρέτησης. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται στα κοντινότερα υποκαταστήματα ή σε εναλλακτικά σημεία συναλλαγών, ενώ οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται μέσω της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και των κινητών μονάδων ΕΛΤΑ.

Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, με στόχο την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη μείωση της φυσικής παρουσίας στα γκισέ.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Όπως αναφέρει η διοίκηση της επιχείρησης, ανακοινώνοντας τις δύο φάσεις κλεισίματος των 204 καταστημάτων (46 καταστήματα κλείνουν από αύριο και 158 σε τρεις μήνες), «τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους».

«Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες –τονίζεται στην ανακοίνωση- τα ΕΛΤΑ καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, οι Ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την μετεξέλιξη των ΕΛΤΑ σε μια σύγχρονη και αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζόμενους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια.

Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας…».