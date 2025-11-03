Νέο άδειασμα της κυβέρνησης στη διοίκηση των ΕΛΤΑ ως προς τον επικοινωνιακό χειρισμό της υπόθεσης κλεισίματος συνολικά 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια υπήρξε διά στόματος του Παύλου Μαρινάκη. «Ήταν άστοχος επικοινωνιακά ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε το θέμα. Αν είχε προηγηθεί επεξήγηση και διάλογος τότε οι αντιδράσεις θα ήταν έως και ανύπαρκτες» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Κατά τ’ άλλα όμως η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι «δεν μπορεί το κράτος να έρθει και να πληρώσει όσα χρήματα απαιτούνται για να μην κλείσουν υποκαταστήματα» και με την επισήμανση ότι τα ΕΛΤΑ πήγαν στο Υπερταμειο επι ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι δεν σχεδιάζεται ανατροπή των δρομολογημένων εξελίξεων.

«Δεν υπάρχει διάθεση υπαναχώρησης. Η απόφαση βασίζεται στην πραγματικότητα. Κάποιες φορές το δύσκολο είναι το σωστό» είπε ο Μαρινάκης. Ο ίδιος επιχειρώντας καθησυχαστικά μηνύματα επανέλαβε ότι «κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση».

Στο μεταξύ από την κυβέρνηση (και ο Μαρινακης και ο Κωστής Χατζηδακης) δεν δείχνουν σε απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκληκα. Και όσον αφορά στο ποιος από την κυβέρνηση γνώριζε για τον σχεδιασμό, ο Μαρινακης παραδέχτηκε ότι υπήρχε πράγματι αποστολή ενός email «σε συγκεκριμένα πρόσωπα» αλλά σε αυτό «επαναλαμβάνονταν όσα ειπώθηκαν σε συσκέψεις. Δεν υπήρχαν λεπτομέρειες για καταστήματα και περιοχές. Δεν είχαν ενημερώσει ούτε εμάς ούτε την κοινωνία».

Στο μεταξύ σήμερα το απόγευμα (στις 18:30) αναμένεται τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του Σκληκα, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, οι οποίοι παραμένουν στα «κάγκελα» υπό τον φόβο του πολιτικού κόστος και δεχόμενοι ήδη την πίεση στις εκλογικές τους περιφέρειες. Για αύριο είναι προγραμματισμένη μια – μάλλον εκρηκτική – συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής.