Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανακοίνωση πως 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ θα κλείσουν, το Σάββατο (01/11) υπήρξε μια πρώτη υποχώρηση από τη μεριά της διοίκησης του Οργανισμού, όπου αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι αρχικά θα κλείσουν μόνο τα καταστήματα που είναι σε αστικά κέντρα.

Έτσι, σήμερα ξεκίνησε η αναστολή λειτουργίας 46 καταστημάτων στην Αττική σε πρώτη φάση ενώ στα καταστήματα της περιφέρειας δόθηκε παράταση τριών μηνών πριν διακοπεί η λειτουργία τους.

Τα αλλάζουν

Ωστόσο, και αυτό φαίνεται να αλλάζει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή, η κυβέρνηση φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω, καθώς γαλάζιοι βουλευτές απειλούν με αντάρτικο, και να βάζει το τραπέζι των συζητήσεων ενδεχόμενες διορθωτικές κινήσεις στη μεταρρύθμιση των ΕΛΤΑ.

Τι επανεξετάζεται

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως επανεξετάζονται τα σημεία των καταστημάτων των ΕΛΤΑ που πηγαίνουν για «λουκέτο».

Επίσης, ενδέχεται μερικά καταστήματα από τα 150-160 καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά, να μην κλείσουν ή κάποια να κλείσουν, όχι σε 3 μήνες, αλλά σε 6.

Στις 6 το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη να γίνει η τηλεδιάσκεψη για την ενημέρωση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ.

