Σε περιβάλλον δημοσκοπικής φθοράς και πιέσεων που την οδηγούν διαρκώς σε αναθεωρήσεις και σε θέση άμυνας – μια εικόνα, την οποία παλεύει μάταια να ανατρέψει από τις ευρωεκλογές μέχρι και σήμερα -, η κυβέρνηση μπήκε στον «καυτό» Νοέμβριο.

Εξελίξεις εντός του μήνα και ορόσημα που αφορούν 3+2 διαφορετικά μέτωπα, τα περισσότερα εκ των οποίων προκαλούν ήδη κοινωνική διαμαρτυρία, θα δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά του Μεγάρου Μαξίμου, τις σχέσεις της ΝΔ με σημαντικά για την παράταξη ακροατήρια και τη γαλάζια συνοχή.

Το θέμα του λουκέτου σε καταστήματα των ΕΛΤΑ ανά την επικράτεια, η επίμονη ακρίβεια, η εσωκομματική κινητικότητα, καθώς και τα δύο σκέλη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ (από τη μία η Εξεταστική και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από την άλλη οι πληρωμές των αγροτών και η δική τους απόγνωση) είναι τα πέντε μείζονα θέματα που στριμώχνουν την ήδη πιεσμένη κυβέρνηση.

Ειδικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ προεξοφλείται ότι θα μείνει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με το Μαξίμου να επιχειρεί συνεχώς καθησυχαστικά μηνύματα στους αγρότες. «Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, η πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση έργου, με νέες διαβεβαιώσεις ότι «καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνουμε την καταβολή των αποζημιώσεων». Οσον αφορά την ανοιχτή πληγή της ακρίβειας και με αφορμή ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Μητσοτάκης αναμένεται να επιστρέψει στην «ώρα του Πρωθυπουργού», την ερχόμενη Παρασκευή, ή να επιδιώξει αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών το αργότερο την ερχόμενη Δευτέρα.

ΕΛΤΑ

Σφοδρό κύμα αντιδράσεων

Αιφνιδιασμένοι βουλευτές, έξαλλοι δήμαρχοι και αντιδράσεις που οδήγησαν σε μερική υποχώρηση (μια προσπάθεια να κερδηθεί χρόνος) είναι οι παρενέργειες της υπόθεσης κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Το κυβερνητικό άδειασμα στη διοίκηση των ΕΛΤΑ ως προς τον χειρισμό, οι δημόσιες ενστάσεις από στελέχη κοντά στον Πρωθυπουργό (Μακάριος Λαζαρίδης, Μαρία Συρεγγέλα κ.ά.) και συνολικά οι αιχμές βουλευτών (Β. Οικονόμου, Στ. Πέτσας, Δ. Μαρκόπουλος κ.ά.) δείχνουν ότι άνοιξε μέτωπο που δεν θα είναι ανέφελο για την κυβέρνηση. Διότι αφορά δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους του ΟΓΑ και συνολικά τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες και επίσης γιατί ανοίγει δρόμο νέων επιθέσεων από την αντιπολίτευση με ταυτόχρονους νεοδημοκρατικούς τριγμούς. Εξού και η αυριανή συνεδρίαση στη Βουλή με στελέχη των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου προδιαγράφεται εκρηκτική.

Τις πιέσεις αποκαλύπτει και η αντίδραση του Κωστή Χατζηδάκη απέναντι σε ψιθύρους ότι γνώριζε, αλλά δεν μίλησε. «Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες (…) Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα», είπε (Action 24), σχολιάζοντας ότι παρότι είχε γίνει ενημέρωση της κυβέρνησης και η κατεύθυνση ήταν να εξηγηθεί το πρόβλημα, «τόσο οι πολίτες όσο και οι βουλευτές δεν γνώριζαν την οξύτητά του». Το κλίμα γαλάζιας δυσφορίας επιβάρυνε το δημόσιο καρφί του Αντώνη Σαμαρά, «να καταλάβουν οι υπεύθυνοι ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Αγωνία για νέες δικογραφίες

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε η ώρα των υπουργών: μέσα σε τέσσερις ημέρες θα καταθέσουν έξι γαλάζιοι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, με την προσοχή να στρέφεται αρχικά στον Λευτέρη Αυγενάκη (Τετάρτη) και έπειτα στον Μάκη Βορίδη (Παρασκευή) για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή με την κυβερνητική πλειοψηφία να απορρίπτει την παραπομπή τους σε Προανακριτική.

Δεν είναι μόνο ότι η διερεύνηση του σκανδάλου μπαίνει σε ουσιαστική φάση με την κυβέρνηση να αναζητεί γραμμές άμυνας και αντεπίθεσης, αλλά το πιεστικό κλίμα εντείνει ακόμα περισσότερο η αναμονή, στο πρώτο μισό του Νοεμβρίου, και του νέου πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βουλευτές αγωνιούν για το αν βρίσκονται στο κάδρο και σε κάθε περίπτωση η νέα δικογραφία θα διατηρήσει το σκάνδαλο στον αφρό της δημόσιας συζήτησης.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η υπομονή των αγροτών

Ο Πρωθυπουργός ζήτησε πρόσφατα από τους γαλάζιους βουλευτές να βάλουν πλάτη στον σχεδιασμό μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και να βρίσκονται κοντά στον αγροτικό κόσμο στις περιφέρειές τους. Η κυβέρνηση αγωνιά για τυχόν έκρηξη του αγροτικού μετώπου, έχοντας μπροστά της συγκεκριμένα ορόσημα: στις 4 Νοεμβρίου καταθέτει στην Ευρώπη την πρόταση για ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των επιδοτήσεων και μέχρι το τέλος Νοεµβρίου θέλει να δώσει την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025.

Εν αναμονή του νομοσχεδίου για τη σταδιακή ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ τον Δεκέμβριο, από τη μία η αντιπολίτευση συνεχίζει το πυρ ομαδόν – «πρωταγωνιστή» της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας από τη Μαγνησία ότι «με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος». Από την άλλη η κυβέρνηση ανησυχεί για το πώς θα επηρεαστούν οι ήδη πληγωμένες σχέσεις της με αγρότες και κτηνοτρόφους – εκείνοι ήδη έχουν κυκλώσει την 11η Νοεμβρίου για συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Οριζόντιο πλήγμα

Οι κυβερνητικοί το ομολογούν: η ακρίβεια είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, αφού πρόκειται για θέμα που πλήττει οριζόντια την κοινωνία, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη λίστα με τις σημαντικότερες αγωνίες των πολιτών, ανεξάρτητα από την επικαιρότητα. Η ανησυχία της ΝΔ είναι μήπως οι δρομολογημένες αυξήσεις στα εισοδήματα δεν αντισταθμίσουν το πρόβλημα του πληθωρισμού.

Η ελπίδα της είναι ότι μέσα στον μήνα θα υπάρξει αποτύπωμα «θετικών» μέτρων (η επιστροφή ενοικίου στις 28 Νοεμβρίου, π.χ.) ενόψει της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο. Στο μεταξύ, στις 11 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η διαβούλευση του νομοσχεδίου για την Αρχή Εποπτείας της Αγοράς. Με αυτό κλειδώνει παράταση (μέχρι 30 Ιουνίου 2026) τριών μέτρων: υποχρέωση ανακοίνωσης στο υπουργείο των ανατιμήσεων σε βασικές κατηγορίες ειδών σουπερμάρκετ, υποχρέωση ανακοίνωσης των τιμών των οπωροκηπευτικών, τρίμηνη απαγόρευση προσφορών σε περίπτωση ανατιμήσεων. Επιπλέον έρχεται και η υποχρέωση αναγραφής της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής, αλλά μόνο στα νωπά προϊόντα.

ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΑ

Καταγραφή δυνάμεων

Η εσωκομματική κινητικότητα είναι δεδομένη: μάχες παρασκηνίου και εσωτερικές ζυμώσεις οδηγούν τη ΝΔ στις εκλογές της 23ης Νοεμβρίου για τους επικεφαλής στις τοπικές οργανώσεις (ΔΕΕΠ, ΔΗΜΤΟ) και τους 1.000 συνέδρους με ορίζοντα το κομματικό συνέδριο του 2026 – πιθανότατα τον Απρίλιο. Από τις νεοδημοκρατικές κάλπες αναμένονται τα πρώτα μηνύματα, ενόσω κυβερνητικά και κομματικά στελέχη διεκδικούν τη μέγιστη επιρροή στον κεντρικό μηχανισμό.

Εξού και οι γαλάζιες «φυλές» ετοιμάζονται για καταγραφή δυνάμεων. Εκτός από στελέχη της Πειραιώς που έχουν κινητοποιηθεί εντόνως με πρώτο τον γραμματέα Κώστα Σκρέκα και τους Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνη Γεωργιάδη ως αντιπρόεδροι της ΝΔ, τις επαφές τους κλιμακώνουν οι «πυρήνες» πρωτοκλασάτων στελεχών, όπως ο Νίκος Δένδιας. Η επικείμενη εκλογική διαδικασία είναι το πρώτο βήμα προς το συνέδριο από το οποίο θα προκύψει νέα Πολιτική Επιτροπή, η οποία, διαχρονικά, επηρεάζει τους συσχετισμούς στο εσωτερικό της ΝΔ.