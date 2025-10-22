Τα σφοδρά εκατέρωθεν «πυρά» ήταν εν πολλοίς αναμενόμενα στη σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, από τη στιγμή που μπήκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία περί «προστασίας της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης» του μνημείου. Εκείνο που δεν αναμενόταν αλλά σήκωσε ποικίλες συζητήσεις εντός κυβέρνησης και ΝΔ ήταν ότι προέκυψαν νέα δεδομένα στις σχέσεις Μεγάρου Μαξίμου – ελληνικού Πενταγώνου με φόντο τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Για την ακρίβεια, σχηματίζεται εικόνα ρήγματος μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Δένδια, ο οποίος αναλαμβάνει, ως υπουργός Άμυνας και μόλις η τροπολογία γίνει νόμος του κράτους, την αρμοδιότητα συντήρησης, φροντίδας και ανάδειξης του μνημείου. Κυβερνητικά στελέχη προσπαθούσαν χθες να απορρίψουν ότι υπάρχουν ενδοκυβερνητικές κόντρες ή αποστάσεις. Έλεγαν ότι η ΝΔ «κατέβηκε στη Βουλή συγκροτημένα» με επτά συναρμόδια υπουργεία (Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Οικονομίας, Εσωτερικών, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος) «να συνυπογράφουν την τροπολογία». Και επιπλέον χρέωναν αποκλειστικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αποδίδονται «σε μια τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας, όταν ο πρωθυπουργός επαναφέρει την έννοια της ιερότητας και του σεβασμού στον χώρο».

Μόνο που στην πραγματικότητα υπάρχουν και γαλάζια στελέχη που μιλούν για διακριτές αποστάσεις του Δένδια από πρωθυπουργικούς χειρισμούς στην υπόθεση του Αγνώστου Στρατιώτη. Η εικόνα που σχηματίζεται φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβερνητική έδρα, η οποία δεν θα ήθελε να απειλείται με νέα «τραύματα» και άβολες συζητήσεις σε μια φάση που πασχίζει να παρουσιάζει προς τα έξω εικόνα συνοχής, αγωνιώντας για τη γαλάζια συσπείρωση.

Τι επεσήμανε ο Δένδιας

Ο Δένδιας ανέφερε με νόημα ότι «μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα» ενώ ταυτίστηκε με όσα είχε επισημάνει ο Κώστας Τασούλας, όταν ζήτησε χρόνο στον διάλογο. «Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων» σημείωσε και κατέληξε ότι «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Τι θα απαντήσει ο Μητσοτάκης

Με βάση αυτά αναμένεται σήμερα η πρώτη τοποθέτηση του Μητσοτάκη ύστερα από τη δημόσια, γραπτή παρέμβαση του Δένδια. Ο πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει ραδιοφωνική συνέντευξη (Σκάι 100,3), κατά την οποία αναμένεται να υπερασπιστεί την κυβερνητική ρύθμιση – όπως έσπευσε να την πάρει πάνω του και χθες από τη Βουλή -, περιγράφοντας τον Άγνωστο Στρατιώτη ως έναν χώρο «που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κόμμα, οργάνωση, πρόσωπο», αλλά «αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα».

Στο μεταξύ από χθες το βράδυ κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι οι συναρμόδιοι υπουργοί «θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη περιφρουρώντας την εφαρμογή τους» – κάτι που ακούστηκε σε πολλούς και ως μήνυμα – αιχμή προς το Πεντάγωνο. Μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν σήμερα ενδείξεις για κλιμάκωση ή αντίθετα για αποσυμπίεση.

Οι τρεις «πράξεις»

Η εικόνα διαφοροποίησης Μαξίμου – Πενταγώνου σχηματίστηκε μέσα από τρεις «πράξεις». Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ο υπουργός Άμυνας δεν έχει πάρει καμία θέση για την τροπολογία (ούτε ευθέως ούτε έμμεσα), αφήνοντας άρα περιθώρια στην ερμηνεία ότι υπάρχει ενόχληση, αιφνιδιασμός του ή απροθυμία. Από το περιβάλλον Δένδια δεν επιβεβαιωνόταν καν αν είχε γίνει προσυνεννόησή του με τον Μητσοτάκη.

Η δεύτερη είναι ότι σε μια συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ο Μητσοτάκης έσπευσε προσωπικά να υπερασπιστεί την κυβερνητική τροπολογία, ο υπουργός επέλεξε να μην παραστεί ούτε για μια στιγμή – παρότι η εκδήλωση στην οποία έπρεπε να συμμετέχει πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Συντάγματος. Από το Μαξίμου επέμεναν πάντως ότι οι υπογραφές των υπουργών στην τροπολογία «δείχνουν εμπράκτως τη στάση τους» και ότι μόνο ο Γιώργος Φλωρίδης από τους συνυπογράφοντες υπουργούς ήταν εκεί.

Η τρίτη «πράξη» και πιο ηχηρή είναι η γραπτή δήλωσή του την ώρα που ο Μητσοτάκης είχε ολοκληρώσει τη δική του παρέμβαση στη Βουλή. Μέσα από την παρέμβαση Δένδια πολλοί είδαν μια διαχωριστική γραμμή του από χειρισμούς του Μαξίμου, μια διαφωνία (τουλάχιστον) για τον χρονισμό της τροπολογίας και το πνεύμα της ρύθμισης. Ακριβώς αυτό διέκριναν στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον Μητσοτάκη ότι «επιλέγει να διχάσει την κοινωνία εργαλειοποιώντας ένα εθνικό σύμβολο για να λύσει τους εσωκομματικούς του λογαριασμούς».