Η δυσκολία των κυβερνητικών και των κομματικών στελεχών να τοποθετηθούν ευθέως για το πως θα «καθαρίσει» πρακτικά το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι εμφανής. Ειδικά από τη στιγμή που εκ μέρους συγγενών των θυμάτων των Τεμπών έρχονται όλο και πιο οργισμένες αντιδράσεις στην προοπτική να σβηστούν τα γραμμένα με κόκκινη μπογιά ονόματα των νεκρών, η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει τη ρύθμιση περί αρμοδιοτήτων για το μνημείο χωρίς καθυστέρηση μεν, δίχως ένταση με τις οικογένειες δε.

Αυτό σημαίνει ότι είναι ειλημμένη η απόφαση να απαγορεύεται κάθε διαδήλωση – διαμαρτυρία στον περιβάλλοντα χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά παρέμβαση δεν αναμένεται να γίνει (πάντως όχι άμεσα) ως προς τα ονόματα. Σε αυτή την κατεύθυνση έδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με την αποστροφή του (ΑΝΤ1) ότι «δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια “επιθετική” κίνηση, μια ενέργεια, να πάμε αύριο μεθαύριο, την άλλη βδομάδα, να σβήσουμε τα ονόματα».

Κι αυτό για να μην έρθουν, όπως το δικαιολόγησε ο ίδιος, «οι γνωστοί – άγνωστοι προβοκάτορες “αλληλέγγυοι” οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση».

Έτοιμη η τροπολογία

Η τροπολογία είναι έτοιμη – και όχι νομοτεχνικά περίπλοκη. Εξ ου και δεν αναμένεται να αργήσει η κατάθεσή της στη Βουλή. Ήδη στην αρμόδια επιτροπή συζητείται νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και σε αυτό θα ενταχθεί η νομοθετική ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Όλα δείχνουν σε εξελίξεις ως το τέλος της εβδομάδας, το αργότερο (πιθανόν η τροπολογία να κατατεθεί και σήμερα), σε συνεννόηση του Μεγάρου Μαξίμου με τα συναρμόδια υπουργεία Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.

Στόχος, να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός. Όπως αναμένεται να περιγράφει η ρύθμιση, η αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ανάδειξη του μνημείου θα περάσει στο υπουργείο Αμυνας και η διαφύλαξη της τάξης θα παραμείνει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

«Το λέμε ξεκάθαρα» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης, «ότι από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά, δεν θα επιτρέψουμε να μετατρέπεται -και αυτό έχει να κάνει με την Αστυνομία και όχι με το Στρατό που λέει, εντελώς νομίζω τεχνηέντως και ψευδώς η αντιπολίτευση, ποτέ δεν το είπαμε αυτό- δεν θα επιτρέψουμε το ιερό αυτό σημείο να γίνει οτιδήποτε έχει να κάνει με έκφραση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Μπορεί να γίνει πιο πέρα, πιο δίπλα».