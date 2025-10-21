Καθώς η Βουλή συζητά την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και ο Δημήτρης Μανιάτης σχολιάζουν τι σημαίνει πραγματικά η κυβερνητική πρωτοβουλία και πώς ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από τις νέες δημοσκοπήσεις, στην εκπομπή των ΝΕΩΝ «Στα Σχοινιά».

Από το debate εκμετάλλευση του πόνου έως το νέο δίπολο στην Κεντροαριστερά, οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι συναντιόνται κάθε Τρίτη στο κανάλι των «ΝΕΩΝ» στο YouTube, με στόχο να σχολιάσουν, να αναλύσουν και να καυτηριάσουν την εκάστοτε πολική συνθήκη, που, δίχως αμφιβολία, κινείται και θα κινείται πάνω τεντωμένο…σχοινί!