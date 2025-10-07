Τα απόνερα της παραίτησης Τσίπρα, η νέα πολιτική πραγματικότητα για τους μεν και τους δε, και η επίσκεψη του Ιερώνυμου στον επί 22 ημέρες απεργό πείνας πατέρα του αδικοχαμένου παιδιού στο δυστύχημα των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι και τον ρόλο της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι θα συναντιόνται κάθε Τρίτη στο κανάλι των «ΝΕΩΝ» στο YouTube, με στόχο να σχολιάσουν, να αναλύσουν και να καυτηριάσουν την εκάστοτε πολική συνθήκη, που, δίχως αμφιβολία, κινείται και θα κινείται πάνω τεντωμένο…σχοινί!