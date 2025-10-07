Ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να λάβει επίσημη διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση, έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είναι εδώ».

Νέες ανακοινώσεις στις 20.00

Στις 20.00 αναμένεται να ακολουθήσουν ανακοινώσεις από τη συνήγορο του απεργού πείνας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προέβη σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας και κάνοντας λόγο για «μεγάλη νίκη».

Περιέγραψε τις διαδικασίες παραλαβής των εγγράφων ως «σαδιστικές», καθώς, όπως είπε, «τα πήραμε στα χέρια μας στο Αστυνομικό τμήμα της Λάρισας στις 5:10 το πρωί», ενώ κατηγόρησε τις αρχές ότι «προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι».

Πάνος Ρούτσι – «Η κατεπείγουσα προκαταρκτική»

Υπενθυμίζεται ότι εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική, όχι μόνο για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και των συγγενών που ήδη είχαν υποβάλλει αντίστοιχα αιτήματα, αλλά και για εκείνους που έχουν σκοπό να κινηθούν αναλόγως.

«[…] Προκειμένου να κληθούν οι συγγενείς των θυμάτων και να καταθέσουν, αν και ποιοι επιθυμούν να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές – τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή των νεκρών θυμάτων καθώς και λήψη υλικού από τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο της ταφής», αναφέρει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Κατήγγειλε εκφοβισμό

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε ότι ο αδελφός του Ντένις Ρούτσι δέχεται εκφοβισμό από αγνώστους.

Την ίδια ώρα η πολιτική κόντρα καλά κρατεί με τα κόμματα να ανταλλάσσουν πυρά για την πολιτική εκμετάλλευση του θέματος που καταγγέλλει η κυβέρνηση.

Πάνος Ρούτσι – Πώς φθάσαμε στην άρση του αδιεξόδου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχτηκε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Συγκεκριμένα, η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπεί στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Ανάσυρση δικογραφίας

Η λύση που δόθηκε -σύμφωνα με δικαστικές πηγές- με την ανάσυρση της παλαιάς δικογραφίας, έχει ως αποτέλεσμα και το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις να ικανοποιηθεί και η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών να μην ανοίξει πάλι, καθώς άλλωστε η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη. Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης η τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και όταν αρχίσει η δίκη, τα συμπεράσματα και τα ευρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία.