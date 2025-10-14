Η λύση Τραμπ στην μέση Ανατολή, η διαφορά μεταξύ κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης, το διάβασμα της δημοσκόπησης της GPO που περιπλέκει το πολιτικό τοπίο και η διαστατική ερμηνεία της ιεροποίησης για το θέμα της φύλαξης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη είναι τα θέματα που συζητούν Μπάμπης Παπαδημητρίου και Δημήτρης Μανιάτης στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής «Στα Σχοινιά».

Οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι συναντιόνται κάθε Τρίτη στο κανάλι των «ΝΕΩΝ» στο YouTube, με στόχο να σχολιάσουν, να αναλύσουν και να καυτηριάσουν την εκάστοτε πολική συνθήκη, που, δίχως αμφιβολία, κινείται και θα κινείται πάνω τεντωμένο…σχοινί!