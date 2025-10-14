Σε νέα αντιπαράθεση με το περιοδικό Time βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή το τελευταίο του εξώφυλλο, στο οποίο απεικονίζεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη φωτογραφία «τη χειρότερη όλων των εποχών».

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επέκρινε το περιοδικό για την επιλογή εικόνας, υποστηρίζοντας πως η φωτογραφία κατέστρεψε την παρουσίαση του ρεπορτάζ. Ειδικότερα, επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται τα μαλλιά του:«Εξαφάνισαν τα μαλλιά μου και μετά είχαν κάτι να αιωρείται στην κορυφή του κεφαλιού μου που έμοιαζε με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό. Πραγματικά, περίεργο!», έγραψε ο Τραμπ.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump’s peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump’s second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιτίθεται στο Time. Τον περασμένο Αύγουστο, είχε επικρίνει έντονα το περιοδικό για την επιλογή να τοποθετήσει τον Έλον Μασκ στο εξώφυλλο καθισμένο πίσω από το Resolute Desk στο Οβάλ Γραφείο μια εικόνα που προκάλεσε την ειρωνεία του προέδρου.

Σύμφωνα με το uniindia.com, ο Τραμπ σχολίασε δηκτικά:«Είναι ακόμη το περιοδικό Time σε λειτουργία; Δεν το ήξερα καν».

Η πρόσφατη απεικόνισή του στο εξώφυλλο του περιοδικού σχετίζεται με τον ρόλο του στη μεσολάβηση για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.