Σε 50 λέξεις μέσα στη χθεσινή, μακροσκελή διαδικτυακή ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υπήρξε η «είδηση», που αυτομάτως άνοιξε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Μαξίμου και αντιπολίτευσης, εν μέσω θύελλας αντιδράσεων και στα social media. Την επόμενη εβδομάδα, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, η κυβέρνηση αναθέτει «την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη», κατά τον πρωθυπουργό, «εκεί όπου ανήκει: στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Είχε κλειδώσει από την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινωθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία από τον ίδιο τον Μητσοτάκη, με αυτόν τον τρόπο, μέσω της κυριακάτικης ανάρτησης δηλαδή και με βασικό επίσημο επιχείρημα ότι λύνεται το κουβάρι «των συναρμοδιοτήτων» γύρω από το αθηναϊκό τοπόσημο. Ο ίδιος αποκάλυψε τον σχεδιασμό με ένα ερώτημα – «εύλογο», όπως το χαρακτήρισε: «Μπορεί ένα ιστορικό μνημείο να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις».

Πρώτες συζητήσεις

Η πρωθυπουργική αναφορά στη «φύλαξη και συντήρηση» του μνημείου άρχισε να συζητείται εντόνως – και στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων-, ενώ το ερώτημα του πως το υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίζει στην πράξη τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη άρχισε να απαντιέται με ποικίλους τρόπους από χρήστες των social media. Οι περισσότεροι μιλούσαν για την εμπλοκή του στρατού σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας – αντίστοιχες με εκείνες του προηγούμενου διαστήματος για την τραγωδία των Τεμπών, όπως η απεργία πείνας 23 ημερών του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος.

Ήταν η στιγμή που το Μαξίμου έσπευσε να «μαζέψει» το κλίμα – και το περιεχόμενο ή ό,τι αφέθηκε να εννοηθεί με την πρωθυπουργική ανάρτηση–, μέσα από μια έκτακτη διευκρίνιση. Τα «μέτρα τάξης», είπαν από την κυβέρνηση, «παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ», δηλαδή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενώ το Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα της «προστασίας, συντήρησης, καθαριότητας».

Παρασκήνιο

Οι πληροφορίες λένε ότι το προηγούμενο διάστημα το Μαξίμου αξιολογούσε ενστάσεις έως διαμαρτυρίες εκ δεξιών (αλλά και σχετικές αναζητήσεις στα social media) πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει «φοβικά» τις διαμαρτυρίες για τα Τέμπη στον Άγνωστο Στρατιώτη ή ότι δείχνει «αμήχανη» ή «αδρανεί». Σύμφωνα με τη χθεσινή αναφορά Μητσοτάκη, «πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε», ενώ ο ίδιος για πρώτη φορά αναφέρθηκε στη διαμαρτυρία του Ρούτσι, λέγοντας ότι «η Δικαιοσύνη βρίσκει, τελικά, τις λύσεις. Και η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να ξεπερνά κάθε εμπόδιο (…) ταυτόχρονα, ξεκινά και η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, αφήνοντας εκτεθειμένους όσους προσπάθησαν να εκτρέψουν την υπόθεση σε φτηνό κομματικό πανηγύρι».

Συζητήσεις άνοιξαν γρήγορα και στο νεοδημοκρατικό παρασκήνιο για το «μπαλάκι» μιας ευθύνης που πετιέται πλέον επισήμως (μόλις φτάσει η ρύθμιση στη Βουλή) προς την πλευρά του νυν υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Υπήρξαν γαλάζιοι διαδρομιστές που συνέδεσαν πονηρά την αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση με την πρόσφατη παρέμβαση Δένδια από το βήμα της Βουλής υπέρ της ικανοποίησης των αιτημάτων Ρούτσι. Η διακριτή θέση που διατυπώθηκε από τον υπουργό Άμυνας ήταν αρκετή για να οδηγήσει σε διαδοχικές παρόμοιες δηλώσεις βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι είχαν ενστάσεις με τον επικοινωνιακό τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετώπιζε την κατάσταση –στις γαλάζιες διαφοροποιήσεις συνέβαλε πάντως καθοριστικά και η επίσκεψη του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στον απεργό πείνας.

Εκ μέρους του ελληνικού Πενταγώνου, όπως αναμενόταν, δεν υπήρξε χθες οποιαδήποτε αντίδραση στις εξελίξεις. Και, όπως εκτιμούσαν γαλάζια στελέχη, δεν πρόκειται να υπάρχει σχολιασμός μέχρι να προσδιοριστούν οι ακριβείς διατυπώσεις που θα αποτυπώνουν τις λεπτομέρειες της κυβερνητικής πρωτοβουλίας – μέχρι να συνταχθεί η ρύθμιση, κοινώς. Μένει να φανεί άλλωστε στην προκειμένη περίπτωση τι σηματοδοτεί η αρμοδιότητα της «προστασίας – καθαριότητας – συντήρησης» ως προς τα αντικείμενα (κεριά, καντηλάκια, γλαστράκια κ.ο.κ) στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη αλλά και τα γραμμένα με μπογιά ονόματα των νεκρών.

Πυρ ομαδόν

Σήμερα το πρωί (ώρα 10:00) ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο για συνάντηση με τον Κώστα Τασούλα και μένει να φανεί εάν υπάρξουν on camera τοποθετήσεις τους για το θέμα. Ήδη απέναντι στο πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης, υπήρξαν δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, αφενός ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, αφετέρου ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, που τοποθετήθηκαν δημόσια για την εξέλιξη τόσο με διευκρινήσεις όσο και με επικρίσεις για τη στάση των πολιτικών αντιπάλων τους.

«Πρέπει ντε και καλά οι διαμαρτυρίες να διοργανώνονται πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη; Όποιος θέλει να διαμαρτύρεται στο κέντρο της πόλης έχει στη διάθεσή του όλο το υπόλοιπο κέντρο της Πρωτεύουσας, με βάση τις προβλέψεις του Συντάγματος και των νόμων, αλλά και όλη την υπόλοιπη Πλατεία Συντάγματος» έγραψε σε ανάρτησή του ο Χατζηδάκης.

Ο Σκέρτσος σημείωσε ότι με τη ρύθμιση ορίζεται ως χώρος προστασίας το ίδιο το μνημείο καθώς και ο χώρος των 4.500 τ.μ. μπροστά από αυτό «ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την άσκηση του δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία σε όλο το χώρο που εκτείνεται από τη Λ. Αμαλίας έως την κάτω πλευρά της Πλ. Συντάγματος, που είναι πενταπλάσιος του μνημείου». Επίσης «καταργεί τις πολλαπλές αρμοδιότητες που οδηγούν πολλές φορές σε αδράνεια και κενό αποφάσεων, όταν απειλείται η ιερότητα του χώρου, και τις μεταφέρει όλες σε έναν φορέα, που είναι το υπουργείο Άμυνας. Και κατοχυρώνει με θεσμικό τρόπο, για πρώτη φορά, τον χαρακτηρισμό του Αγνώστου Στρατιώτη ως μνημείου απόλυτης προστασίας και σεβασμού».

Από το ΠΑΣΟΚ πρώτος ο Μιχάλης Κατρίνης αναρωτήθηκε «τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;» και τόνισε ότι «η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας – οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή». Ο ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι «η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού». Το πρόβλημα της κυβέρνησης «είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε και πρόσφατα με αφορμή την απεργία πείνας του Ρούτσι και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά του» σχολίασε το ΚΚΕ ενώ «επίσημο εκπρόσωπο» του «πιο ακραίου Τραμπισμού στην Ευρώπη», χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.