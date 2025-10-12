Αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης προκαλεί η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να υπαχθεί η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η κυβερνητική απόφαση, που παρουσιάστηκε ως «ένδειξη σεβασμού προς τον θεσμό και την ιστορική του σημασία», άνοιξε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης για τον τρόπο φύλαξης και τον συμβολισμό του μνημείου.
Σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, διευκρινίσεις έδωσαν κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζοντας ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας, συντήρησης και καθαριότητας του Μνημείου.
Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού
«Καλημέρα. Ξεκινώ την ανασκόπηση από τη σημαντικότερη εξέλιξη της επικαιρότητας: τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή.
Αύριο θα βρίσκομαι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην υπογραφή της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη.
Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.
Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη.
Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις. Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού.
Περνώ στα καθ’ ημάς.
Η Δικαιοσύνη βρίσκει, τελικά, τις λύσεις. Και η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να ξεπερνά κάθε εμπόδιο.Έτσι, η διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι έληξε, με τα αιτήματά του να γίνονται δεκτά. Ενώ, ταυτόχρονα, ξεκινά και η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη,αφήνοντας εκτεθειμένους όσους προσπάθησαν να εκτρέψουν την υπόθεση σε φτηνό κομματικό πανηγύρι.
Πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.
Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε.
Να έρθω τώρα στο προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 που κατατέθηκε την περασμένη Δευτέρα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Οι ρεαλιστικές προβλέψεις του προσχεδίου αποτυπώνουν μια χώρα που αφήνει οριστικά πίσω της τις κρίσεις, επενδύει στις ανεξάντλητες δυνατότητές της και προχωρά με σχέδιο, δημοσιονομική σταθερότητα και κοινωνική ευαισθησία. Η ανάπτυξη προβλέπεται να ενισχυθεί από 2,2% φέτος σε 2,4% το 2026, ενώ η ανεργία και ο πληθωρισμός συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 137,6% του ΑΕΠ -το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010- και η Ελλάδα παύει να είναι η πιο χρεωμένη χώρα της ΕΕ. Με επενδύσεις που αυξάνονται κατά 10,2%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 16,7 δισ. ευρώ, ενισχύουμε την παραγωγικότητα, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεν θα σας κουράσω με άλλους αριθμούς, άλλωστε μέχρι την κατάθεση του οριστικού σχεδίου και κατά τη συζήτησή του στη Βουλή τον προσεχή Δεκέμβριο υπάρχει πολύς χρόνος για να μελετηθεί από όσους ενδιαφέρονται.
Να επισημάνω όμως το γεγονός ότι, παρά το παρατεταμένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και η χώρα μας αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής της πολιτικής. Τα λόγια του Προέδρου της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας αυτήν την εβδομάδα εδώ από την Αθήνα ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα για τη Γερμανία, μας γεμίζουν περηφάνια και ευθύνη. Είναι λυπηρό, μέσα στην τοξικότητα της πολιτικής σύγκρουσης, να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια, όπως συχνά συμβαίνει τελευταία, αυτά που αναγνωρίζουν σημαίνοντες άνθρωποι και οργανισμοί από το εξωτερικό.
Η αποστολή μας βεβαίως δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να έχουμε πια μια οικονομία που αναπτύσσεται και γίνεται πιο εξωστρεφής, αλλά χρειάζεται να βελτιωθεί κι άλλο η παραγωγικότητα μας, να στραφεί η επιχειρηματικότητα σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, να συγκλίνουμε με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Με την ευκαιρία να αναφέρω οτι το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου οι καθαρές νέες θέσεις εργασίας έφτασαν στις 317.301, ξεπερνώντας κατά 18.153 το αντίστοιχο περσινό διάστημα (299.148). Πρόκειται για το καλύτερο αποτέλεσμα από το 2001, χρονιά κατά την οποία άρχισε η συστηματική καταγραφή των στοιχείων από το σύστημα «Εργάνη».
Ανατρέχοντας, επίσης, στα στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας των τελευταίων χρόνων, παρουσίασα από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ τα αρκετά εντυπωσιακά στοιχεία αύξησης της μεταποιητικής βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Όχι, η Ελλάδα δεν είναι μια αποκλειστικά τουριστική οικονομία. Η Ελλάδα και παράγει και εξάγει. Από το 2019 έως το 2024, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τις 30.000, οι εργαζόμενοι στον κλάδο κατά 18% (πάνω από 56.000 νέες θέσεις εργασίας) και οι μέσες αποδοχές τους κατά 250 ευρώ τον μήνα. Το μερίδιο της βιομηχανίας και της μεταποίησης στο ΑΕΠ προσεγγίζει πλέον το 14%, μια επίδοση που κατακτήθηκε χάρη σε σταθερές μεταρρυθμίσεις και φιλοεπενδυτικές πολιτικές που εφαρμόσαμε. Από τα μέταλλα και τα τρόφιμα έως τα φάρμακα, τα χημικά προϊόντα και την τεχνολογία, οι ελληνικές επιχειρήσεις διακρίνονται όλο και συχνότερα στις διεθνείς αγορές. Μια οικονομία που άλλοτε έμοιαζε εσωστρεφής, σήμερα μετασχηματίζεται σε μια ανοιχτή, εξωστρεφή και δυναμική Ελλάδα που δημιουργεί αξία.
Συνεχίζω με το ζήτημα των αγροτικών αποζημιώσεων που δικαίως έχει αναστατώσει τους παραγωγούς. Βρισκόμαστε στις αρχές Οκτωβρίου, εξακολουθούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τους αγρότες για τη βασική επιδότηση, η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια καταβαλλόταν στα τέλη Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται για λίγες ημέρες ακόμα, ύστερα από την παράταση που δόθηκε, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Και αφού κλείσει αυτή η προθεσμία, στη συνέχεια θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ θα ακολουθήσουν οι πληρωμές. Ήδη έχει καταβληθεί η πρώτη αποζημίωση από τον περασμένο Ιούνιο σε 4.000 παραγωγούς, ενώ σε λιγότερο από δέκα ημέρες θα καταβληθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης του 2024, οι επιδοτήσεις για οίνο και μελισσοκομία, καθώς και οι δόσεις του 2022 και του 2024 για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά, την ευλογιά και τις ζωοτροφές.
Η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς από την άλλη πλευρά να υπάρξει ζήτημα αξιοπιστίας, που θα έφερνε νέα πρόστιμα ή ακόμη και μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τους αγρότες και τις πιεστικές ανάγκες τους, αλλά αν σπεύσουμε να πληρώσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος, που επισημαίνεται από την ΕΕ στην επιστολή της 4ης Αυγούστου, για μερική αναστολή των πληρωμών και επιστροφές όσων ενισχύσεων δοθούν. Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, αν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια. Τώρα μπαίνουν οι βάσεις, ώστε στο μέλλον να μην έχουμε προβλήματα. Η μεταρρύθμιση του μηχανισμού αγροτικών ενισχύσεων εν κινήσει και με όρους διαφάνειας και νομιμότητας είναι μια σύνθετη αλλά αναγκαία άσκηση που για την κυβέρνηση αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητα. Κανείς δεν την επιχείρησε στο παρελθόν. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις και ζητάμε την κατανόηση των αγροτών και κτηνοτρόφων για αυτό. Όμως το όφελος υπέρ της διαφάνειας και της στήριξης όσων τη δικαιούνται πραγματικά θα είναι μόνιμο.
Σε Ευρυτανία και Βοιωτία συνεχίστηκε η παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Δίνουμε έμφαση στα ζητήματα που αφορούν την κάθε περιοχή, το παρόν και το μέλλον της. Στη Βοιωτία ξεκινούν πιλοτικά από το 2026 τα δρομολόγια του προαστιακού που θα συνδέει Λιβαδειά και Θήβα με την Αθήνα, ενώ προχωρούν η βελτίωση του δρόμου Δερβενοχωρίων–Ελευσίνας, η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων–Ασωπού και τα έργα εκσυγχρονισμού στην Κωπαΐδα. Για την Ευρυτανία, όπως είχα υποσχεθεί, προχωρά το οδικό έργο που θα συνδέσει τη Λαμία με το Καρπενήσι, με πρώτο βήμα την εκτέλεση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων με ταχεία διαδικασία, όπως εγκρίναμε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδικά για τα ορεινά, όπου είχα την ευκαιρία το καλοκαίρι να συνομιλήσω στη Φουρνά με κατοίκους που έκαναν το βήμα για την αποκέντρωση, η κυβέρνηση βρέθηκε αυτή τη φορά στην Παλαιοκατούνα Αγράφων για να συζητήσει με την αυτοδιοίκηση και με τους κατοίκους για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων, τις ευκαιρίες αλλά και τα εμπόδια. Με λεπτομερές σχέδιο, συνεργασία και συνομιλία με την τοπική κοινωνία φέρνουμε την περιφέρεια και ειδικά τις απομακρυσμένες περιοχές, πιο κοντά στο κέντρο.
Έρχομαι τώρα στον τομέα της υγείας και σε έναν από τους πρώτους στόχους που θέσαμε όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019: την αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Από τότε, έχουμε αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο και έχουμε ενισχύσει τις δομές υγείας, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της προσφοράς ζωής. Τα αποτελέσματα της πολιτικής μας είναι πολύ ενθαρρυντικά: υπάρχει σταθερά σημαντική αύξηση των μεταμοσχεύσεων ανά έτος και μείωση των χρόνων αναμονής. Μπορεί να έχουμε φτάσει σε ποσοστά ρεκόρ για την Ελλάδα, ωστόσο βρισκόμαστε ακόμη κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γι’ αυτό και εντείνουμε την προσπάθεια με την πρόσληψη συντονιστών για τις μεταμοσχεύσεις, την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος στο Λαϊκό Νοσοκομείο και την ευαισθητοποίηση των πολιτών με μηνύματα μέσω της ΗΔΙΚΑ. Ήδη έχουν αποσταλεί περίπου 2,8 εκ. ηλεκτρονικά μηνύματα από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, με τίτλο «Δωρεά Οργάνων-Περισσότερη Ζωή». Να το πράξουμε όλοι, είναι μια μεγάλη πράξη αλτρουισμού.
Έχουμε, επίσης, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενή στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με βάση τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν από 14.8885 ερωτηματολόγια κατά το χρονικό διάστημα από 14 Ιουλίου 2025 έως 3 Οκτωβρίου 2025. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πολύ υψηλή ικανοποίηση στους άξονες που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας, ενώ οι γεωγραφικές διαφορές είναι περιορισμένες. Στην αξιολόγηση συμμετέχουν 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά: συνολική βαθμολογία 4,04/5, πολύ υψηλή ικανοποίηση για την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας, θετικές αξιολογήσεις για τον εξοπλισμό, την επάρκεια προσωπικού και την εμπιστοσύνη προς γιατρούς και νοσηλευτές. Φυσικά, δεν εφησυχάζουμε. Η καθαριότητα, η στελέχωση και η συμμετοχή των ασθενών στις αποφάσεις είναι τομείς που χρειάζονται βελτίωση και εκεί θα εστιάσουμε. Η φωνή των ασθενών γίνεται πλέον εργαλείο πολιτικής. Για ένα ΕΣΥ πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο κοντά στον πολίτη.
Προτελευταίο θέμα της σημερινής ανασκόπησης, ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος κινήθηκε με υψηλούς ρυθμούς και τον μήνα Σεπτέμβριο, με 6.513 εκκινήσεις νέων αιτήσεων και 2.955 νέες υποβολές. Σε υψηλό επίπεδο και οι μηνιαίες ρυθμίσεις, οι οποίες έφτασαν τις 1.789, ύψους 524,4 εκ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές προβλέψεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την αύξηση που θα επέφερε το μέτρο της υποχρεωτικής υπαγωγής επιλέξιμων οφειλετών με διευρυμένα κριτήρια. Συνολικά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου καταγράφονται 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ταυτόχρονα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε στο 79%.
Κλείνω την ανασκόπηση με τη νέα εικόνα που παρουσιάζει Ο Παρθενώνας, απαλλαγμένος πλέον από τις άχαρες αλλά απαραίτητες σκαλωσιές, έπειτα από 50 χρόνια! Πρωτοτοποθετήθηκαν λίγο μετά την ίδρυση της Επιτροπής Συντήρησης των Μνημείων της Ακροπόλεως το 1975, και κατά διαστήματα, ανάλογα με τις εργασίες, τις μετακινούσαν στη ανατολική, δυτική, βόρεια ή νότια πλευρά του μνημείου. Οι τελευταίες αφαιρέθηκαν από τη δυτική πλευρά και έτσι, οι επισκέπτες του Ιερού Βράχου μπορούν για τον επόμενο μήνα να τον θαυμάζουν απρόσκοπτα, αλλά και από μακριά η θεά είναι πια ανεμπόδιστη. Το μνημείο θα παραδοθεί πλήρως χωρίς σκαλωσιές τον Απρίλιο του 2026. Μια μικρή υπενθύμιση ότι τα μεγάλα έργα θέλουν χρόνο, υπομονή και συνέπεια, αλλά στο τέλος, αξίζει ο κόπος. Καλή Κυριακή!».
Κ. Χατζηδάκης: «Τα μνημεία των ηρώων δεν είναι χώροι για διαμαρτυρίες – Είμαι κατάπληκτος από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης»
Της απόφασης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να περιέλθει η προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, υπεραμύνεται ο Κωστής Χατζηδάκης.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιτίθεται κατά κομμάτων της αντιπολίτευσης που εξέδωσαν ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για την απόφαση του πρωθυπουργού λέγοντας πως ο Αγνωστος Στρατιώτης είναι ένα ιερό μνημείο και πως όποιος θέλει να διαμαρτύρεται μπορεί να το κάνει παντού σε όλη την υπόλοιπη χώρα όπως και στην υπόλοιπη πλατεία Συντάγματος.
Γράφει σχετικά στην ανάρτησή του:
«Είναι τα μνημεία, όπως αυτό του Αγνώστου Στρατιώτη, τόπος για κάθε είδους διαμαρτυρία; Η απάντηση για εμάς είναι ξεκάθαρη και είναι όχι! Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δημιουργήθηκε για να τιμούμε τη μνήμη όλων των ηρώων μας που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία μας. Κι όχι για να φιλοξενεί κάθε λογής διαμαρτυρίες.
Όποιος θέλει να διαδηλώνει, να διαμαρτύρεται, να διοργανώνει εκδηλώσεις έχει σχεδόν όλη την υπόλοιπη Ελλάδα για να το κάνει! Είναι ανάγκη κάθε λογής διαμαρτυρίες να διοργανώνονται σε ένα ιερό μνημείο της χώρας; Και όποιος θέλει να διαμαρτύρεται στο κέντρο της πόλης έχει στη διάθεσή του όλο το υπόλοιπο κέντρο της Πρωτεύουσας για να το κάνει, με βάση τις προβλέψεις του Συντάγματος και των νόμων, αλλά και όλη την υπόλοιπη Πλατεία Συντάγματος! Πρέπει ντε και καλά οι διαμαρτυρίες να διοργανώνονται πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;
Περίμενε κανείς η σχετική πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκέντρωνε την αποδοχή όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Άλλωστε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου είναι αδιανόητο να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις πάνω και δίπλα σε αντίστοιχα μνημεία τιμής των ηρώων τους. Κι όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάθε λογής αναλυτές ξεκίνησαν να βλέπουν δήθεν αντιδημοκρατικές τάσεις της κυβέρνησης πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. Είναι δυνατόν, λένε, να ανατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η συντήρηση, η προστασία και η καθαριότητα του Μνημείου; Σε ποιον δηλαδή θα έπρεπε να ανατεθεί, αν όχι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους εθνικούς τους αγώνες όσο και με την Προεδρική Φρουρά; Επίσης, για τα μέτρα τάξης αρμόδιο είναι προφανώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις.
Είμαι κατάπληκτος από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ορισμένων αναλυτών. Περίμενα να δείξουν περισσότερη αυτοσυγκράτηση και λιγότερο κομματικό φανατισμό. Περιμένουμε, όμως, αντίστοιχα να τοποθετηθούν ξεκάθαρα και όσοι δεν χάνουν κάθε ευκαιρία για να κάνουν επίδειξη των… πατριωτικών τους αισθημάτων. Ή μήπως γι’ αυτούς άραγε δεν είναι τίποτα πατριωτικό όταν το κάνει η κυβέρνηση; Θα το μάθουμε σύντομα!»
ΣΥΡΙΖΑ: Ρεβάνς στον αυταρχισμό
«Ο Μητσοτάκης ηττήθηκε από τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και ψάχνει τη ρεβάνς στον αυταρχισμό. Προανήγγειλε σήμερα «στρατιωτικό νόμο» για να καταπνίξει προκαταβολικά κάθε νέα διεκδίκηση στο Σύνταγμα», αναφέρει σε ανάτησή του στα social media o Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης και προσθέτει:
«Αντί για το φως της αλήθειας, που απαιτεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών για το έγκλημα των Τεμπών, ο Μητσοτάκης επιλέγει να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι του αυταρχισμού.
Αλήθεια, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου μήνα, νομίζει ότι θα του περάσει έτσι;».
Ακολούθησε νέα τοποθέτηση, αυτή τη φορά από την Κουμουνδούρου, στην οποία αναφέρεται ότι ηπροαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία»
ΚΚΕ: Το πρόβλημά τους είναι η λαϊκή διαμαρτυρία
«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το πρόβλημά τους είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε και πρόσφατα με αφορμή την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά του» σημειώνει το ΚΚΕ από την πλευρά του και προσθέτει:.
«Η εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν απέναντι σε λαϊκές κινητοποιήσεις με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου, την λειτουργία του οποίου ποτέ δεν εμπόδισε και πολύ περισσότερο προσέβαλε η γνήσια λαϊκή έκφραση και πρωτοβουλία».
Κατρίνης: Αντιδημοκρατική εκτροπή
Ηχηρή αντίδραση ήρθε από τον Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος καταγγέλλει την κυβέρνηση πως ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή.
Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη αναφέρει:
Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;
Γιατί και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.
Ξεκάθαρα πράγματα: οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές.
Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας.
Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή.
Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;
Γιατί και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι…
— Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) October 12, 2025
Ρένα Δούρου: «Κάντο όπως ο Τραμπ»
Με σκληρό τρόπο σχολιάζει και η τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου υπογραμμίζοντας ότι η «οδηγία» Μητσοτάκη να αναλάβει ο στρατός να…επιβάλει την τάξη μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι τραμπικής έμπνευσης και παραπέμπει «σε αναχρονιστικούς καιρούς».
Η ανάρτηση της Ρένας Δούρου:
Διαβάζω και ξαναδιαβάζω, στη Λάρνακα μεταξύ σπουδαίων συναντήσεων, την σημερινή δήλωση για τα τσαντίρια του Συντάγματος και την πρωθυπουργική οδηγία α λα Τραμπ, να αναλάβει πλέον ο στρατός την ευταξία του ιερού χώρου μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Δήλωση που κατά πρώτον παραπέμπει σε αναχρονιστικούς καιρούς, με τον στρατό να αναλαμβάνει δια της βίας, «όταν το συντεταγμένο κράτος διστάζει». Θου Κυριε
Δήλωση που κατά δεύτερον αποδεικνύει πόσο μεγάλη αηδία προκαλεί η αγωνιώδης προσπάθεια του Ρούτσι να βρει την δικαίωση στη σημερινή δεξιά διακυβέρνηση με όρους απολυταρχίας.
Κυρίως όμως σκέφτομαι πόσο βαθειά υποκριτική και ανακόλουθη είναι η πρωινή δήλωση σχετικά με τον ιερό και όντως συμβολικό χώρο. Εκεί δηλαδή όπου το έθνος μας τιμά τους ήρωες πεσόντες σε κάθε τους μάχη και οι οποίοι θυσιάστηκαν προφανώς για τα παιδιά όλων των Ελλήνων.
Ώστε να ζούμε ελεύθεροι και ισότιμοι σε ένα κράτος δικαίου. Η θυσία τους παραπέμπει στο περίφημο διά αυτά πολεμήσαμε του Μακρυγιάννη. Γιατί είναι βέβαιο πως δεν έδωσαν τη ζωή τους, ώστε το μνημείο να αποτελεί απλά μία αποστειρωμένη βιτρίνα και ένα βολικό σκηνικό για στεφάνια και δηλώσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
Το γεγονός ότι ο Ρούτσι τελικά νίκησε απέναντι στον Κρέοντα, έχοντας σχεδόν ολόκληρο το έθνος δίπλα του, οδήγησε σήμερα στην Τραμπικής εμπνεύσεως διαταγή να διώχνει ο στρατός τους διαμαρτυρόμενους και τους αντιφρονούντες και στην ιταμή δήλωση ότι ο αγώνας του ήταν ένα τσαντίρι- κι άλλη ώρα μιλάμε και για τα τσαντήρια Σούσουδες της πολιτικής.
Στέργιος Καλπάκης: Ηττήθηκε από τον Ρούτσι και ψάχνει τη ρεβάνς
Σε ανάλογο μήκος κύματος και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Στέργιος Καλπάκης:
Ο Μητσοτάκης ηττήθηκε από τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και ψάχνει τη ρεβάνς στον αυταρχισμό. Προανήγγειλε σήμερα «στρατιωτικό νόμο» για να καταπνίξει προκαταβολικά κάθε νέα διεκδίκηση στο Σύνταγμα.
Αντί για το φως της αλήθειας, που απαιτεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών για το έγκλημα των Τεμπών, ο Μητσοτάκης επιλέγει να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι του αυταρχισμού.
Αλήθεια, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου μήνα, νομίζει ότι θα του περάσει έτσι;
Δύο ερωτήματα Χαρίτση
Την οργή του εξέφρασε μέσω ανάρτησης και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον επίσημο εκπρόσωπο του τραμπισμού στην Ελλάδα.
Ο Αλέξης Χαρίτσης ρωτάει τον πρωθυπουργό:
Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει δημόσιο χώρο στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας; Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει τον ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας;
Η ανάρτηση:
Πριν από λίγο επέστρεψα από την Ακρόπολη.
Εκεί όπου, όπως κάθε χρόνο, βρέθηκα για να τιμήσω τη μεγάλη επέτειο: την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.
Μια επέτειο που μας υπενθυμίζει ότι ο ελληνικός λαός έβαλε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στον μεγάλο αντιφασιστικό αγώνα.
Αλλά και ότι η ιστορική μνήμη για να είναι ζωντανή πρέπει συνδέεται με τους αγώνες του σήμερα απέναντι στον σύγχρονο φασισμό: τους αγώνες για ειρήνη, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη.
Τα επεσήμανε αυτά στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και μπράβο του!
Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην ανέβει στον Ιερό Βράχο.
Καμία έκπληξη. Ουδέποτε ασχολήθηκε άλλωστε με την συγκεκριμένη επέτειο – δεν τον αφορά η μεγάλη αντιφασιστική νίκη του λαού μας!
Την ίδια ακριβώς ώρα, όμως, επειδή και οι συμβολισμοί έχουν τη δική τους μεγάλη σημασία, επέλεξε να ανακοινώσει τη μεταφορά της αρμοδιότητας φύλαξης του Άγνωστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ.
Ντροπή!
Κύριε Μητσοτάκη απαντήστε:
Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει δημόσιο χώρο στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας;
Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει τον ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας;
Ο επίσημος εκπρόσωπος του πιο ακραίου Τραμπισμού στην Ευρώπη έχει πλέον ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η απάντηση είναι μία και είναι σαφής:
Ούτε να το σκέφτεστε!