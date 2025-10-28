Στις 12.00 την Τετάρτη (29/10) θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: