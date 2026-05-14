Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί από την αγορά ένα μη ασφαλές προϊόν που εντόπισε, καθώς περιείχε την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση υψηλότερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η νομοθεσία.

Πρόκειται για το τρόφιμο «Strudito SOFT BISCUIT Strudle classic ΣΤΡΟΥΝΤΕΛΑΚΙΑ ΜΗΛΟ/ΚΑΝΕΛΑ Γεύση Μήλο-Κανέλα», σε συσκευασία 126 γραμμαρίων, με ημερομηνία λήξεως 30/07/26 και χώρα προέλευσης τη Δ. Σερβία. Το προϊόν εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από την εταιρεία BG SHAPE LTD, με έδρα την Αθήνα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Α’ Τμήματος – Τροφίμων και Προσθέτων Τροφίμων της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε., το προϊόν χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι περιείχε την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση υψηλότερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η νομοθεσία για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση ολόκληρης της παρτίδας του προϊόντος, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν.