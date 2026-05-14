Ο Γιανίκ Σίνερ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο Internazionali d’Italia, επικρατώντας άνετα του Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-2, 6-4 και εξασφαλίζοντας θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Ιταλός Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κυριάρχησε από τα πρώτα games, αποκτώντας νωρίς προβάδισμα και στα δύο σετ, ενώ πέτυχε break σε κομβικά σημεία για να ελέγξει πλήρως τον ρυθμό του αγώνα.

Παρότι ο Ρούμπλεφ προσπάθησε να επιστρέψει στο δεύτερο σετ, ο Σίνερ παρέμεινε σταθερός στο σερβίς του και «σφράγισε» τη νίκη χωρίς ιδιαίτερη πίεση.

The moment Sinner broke Djokovic’s record for longest win streak in Masters history 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 – 32 Djokovic – 31 Djokovic – 30 Federer – 29 Nadal – 23 Breaking Novak’s record required a once in a lifetime player That’s exactly what Jannik is 🇮🇹🥹 pic.twitter.com/8SGN6Xbo7Z — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 14, 2026

Η επιτυχία αυτή είχε και ιστορική σημασία, καθώς ο 23χρονος έφτασε τις 32 συνεχόμενες νίκες σε τουρνουά Masters 1000, αφήνοντας πίσω του το προηγούμενο ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Παράλληλα, ο Σίνερ μετρά πλέον 27 διαδοχικές νίκες συνολικά στο tour και πλησιάζει το θρυλικό σερί 43-0 που είχε πετύχει ο Νόβακ Τζόκοβιτς το 2011.

Sinner d. Andrey Rublev 6-2 6-4 in Rome Jannik gets his 32nd consecutive win in Masters, breaking Novak Djokovic’s record for the most consecutive wins in the history of this format. He’s now won 64 of the last 66 sets of tennis he’s played in Masters events… absolutely nuts.… pic.twitter.com/JLLbaKORwn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 14, 2026

Στα ημιτελικά της Ρώμης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μαρτίν Λανταλούσε – Ντανιίλ Μεντβέντεφ, διεκδικώντας μία θέση στον τελικό μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Την ίδια ώρα, ο Ιταλός τενίστας βρίσκεται κοντά και σε ακόμη ένα ιστορικό milestone, καθώς κυνηγά να γίνει ο νεότερος αθλητής που κατακτά και τα εννέα διαφορετικά Masters 1000 της ATP, επίτευγμα που μέχρι σήμερα έχει πετύχει μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς.