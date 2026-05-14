Εδώ και μερικές εβδομάδες, η μικρή Γαύδος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης αντιπαράθεσης – που έχει κοινωνικά αλλά και ευρύτερα χαρακτηριστικά, ενώ είναι από τις πιο έντονες που έχει βιώσει. Αφορμή στάθηκαν οι κατεδαφίσεις δεκάδων αυτοσχέδιων ξύλινων καλυβιών στις παραλίες του Λαυρακά και του Αϊ-Γιάννη, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Για πολλούς κατοίκους, όμως, το ζήτημα ξεπερνά κατά πολύ την υπόθεση κάποιων αυθαίρετων κατασκευών. Οπως λένε, αυτό που διακυβεύεται είναι το ίδιο το μέλλον του νησιού, που έχει διαχρονικά αποκτήσει μια ιδιαίτερη ταυτότητα, συνδεδεμένη κυρίως – αλλά όχι μόνο – με τα καλοκαίρια του και τους ανθρώπους που το επιλέγουν. Ενίοτε και για μόνιμη διαμονή.

Στις 22 Απριλίου, συγκεκριμένα, συνεργεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, συνοδεία ΜΑΤ και ΟΠΚΕ, προχώρησαν στην κατεδάφιση 13 ξύλινων καλυβιών, υποστηρίζοντας ότι παραβίαζαν μια προστατευόμενη περιοχή. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αντιθέτως, μιλούν για μια βίαιη επιχείρηση εκδίωξης. «Τα έκοψαν με αλυσοπρίονα και τα ισοπέδωσαν εντελώς. Σήμερα έχουν μείνει μόνο σωροί από ξύλα και υπολείμματα», λέει ο Παύλος Καζακόπουλος, Chief Data Scientist στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Numerico, ο οποίος ζει στον Λαυρακά.

Ο ίδιος δεν βρισκόταν στη Γαύδο την ημέρα της επιχείρησης, καθώς είχε φύγει λόγω προσωπικού πένθους. Οταν επέστρεψε δύο ημέρες αργότερα, βρήκε το καλύβι του κατεδαφισμένο. «Δεν είχα προλάβει να βγάλω τα πράγματά μου, γιατί δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Οσα αντικείμενα είχα μέσα βρέθηκαν καταπλακωμένα», αναφέρει. Σήμερα συνεχίζει να μένει στην ίδια περιοχή, αλλά πλέον σε σκηνή.

Γιατί τα ΜΑΤ;

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν φωνές που ασκούν κριτική στον τρόπο με τον οποίο έγινε η επιχείρηση – υπάρχουν ακόμη και στη δημοτική αντιπολίτευση. Ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Μαχαιρίδης χαρακτηρίζει «τραγική» την εικόνα της επέμβασης των ΜΑΤ στη Γαύδο. «Το να έρθουν δυνάμεις των ΜΑΤ στο νησί για να κατεδαφίσουν 10-15 καλύβια ήταν υπερβολικά σκληρό», σημειώνει, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί «είναι χρόνια στο νησί, είναι ήσυχοι και ποτέ δεν είχαν δημιουργήσει προβλήματα».

Ο ίδιος τονίζει ότι, ακόμη κι αν τα καλύβια θεωρούνται παράνομα, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί κάποιο σχέδιο για το πού θα πάνε όσοι έμεναν εκεί. «Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Πρώτα έπρεπε να υπάρξει μια λύση και μετά να προχωρήσει οποιαδήποτε κατεδάφιση», αναφέρει.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, τα καλύβια δεν λειτουργούσαν ως ιδιωτικές κατοικίες, αλλά ως μια μορφή κοινοτικής υποδομής για ανθρώπους που εργάζονται ή διαμένουν μόνιμα ή εποχικά στο νησί. Ιδιαίτερα τον χειμώνα, όταν η Γαύδος απομονώνεται συχνά λόγω απαγορευτικών, οι παραλίες αποτελούν κομμάτι της καθημερινής ζωής ενός σημαντικού μέρους του πληθυσμού.

Ο Ηλίας Παπαδόπουλος, μέλος του Gavdos Seafront Collective και της Συνέλευσης Λαυρακά, υποστηρίζει ότι αυτό που επιχειρείται είναι «μια ριζική και βίαιη αλλαγή του κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου του νησιού, χωρίς καμία διαβούλευση με τους κατοίκους». Οπως λέει, «μιλάμε ουσιαστικά για την εκδίωξη περίπου του ενός τρίτου του πληθυσμού του νησιού. Τον χειμώνα η Γαύδος έχει περίπου 70 κατοίκους, από τους οποίους οι 20-25 ζουν στην κοινότητα των παραλιών».

Ελεγχόμενος τουρισμός

Οι κάτοικοι συνδέουν τις εξελίξεις με μια ευρύτερη προσπάθεια μετασχηματισμού της Γαύδου σε έναν πιο ελεγχόμενο τουριστικό προορισμό. «Αυτό που φαίνεται να προωθείται είναι ένα μοντέλο τύπου “Σαμαριάς” ή “Ελαφονησίου”, δηλαδή ελεγχόμενης πρόσβασης και τουριστικής εκμετάλλευσης», λέει ο Παύλος Καζακόπουλος, τονίζοντας ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επίσημο σχέδιο για το μέλλον του νησιού.

Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε και η δήμαρχος της Γαύδου, με κατοίκους να την κατηγορούν ότι επιδιώκει να αλλάξει συνολικά τον χαρακτήρα της περιοχής. «Δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση ή ενημέρωση. Είμαστε στο σκοτάδι σχετικά με το ποιο είναι το σχέδιο για τη Γαύδο», υποστηρίζει ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης.

Ο Μιχάλης Μαχαιρίδης, από την πλευρά του, σημειώνει ότι η παρουσία των ΜΑΤ δημιούργησε βαθύ τραύμα στην τοπική κοινωνία. «Είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο νησί και δημιούργησε μια πολύ κακή εικόνα», λέει, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει αποκλιμάκωση και διάλογος ανάμεσα σε όλες τις πλευρές.

Την κατάσταση επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το περιστατικό με τον αδελφό της δημάρχου, για το οποίο έχει ήδη υπάρξει δημόσια καταγγελία. Σύμφωνα με τον Ηλία Παπαδόπουλο, «επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο, πήρε ένα μαδέρι με πρόκες από τα συντρίμμια και τον απείλησε ότι “θα τον θάψει δύο μέτρα κάτω από τη γη”». Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Απειλή ερημοποίησης

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν, επίσης, ότι εδώ και χρόνια αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας του νησιού. Οπως λένε, συμμετέχουν στον καθαρισμό των παραλιών, μαζεύοντας τόνους απορριμμάτων που ξεβράζει η θάλασσα τον χειμώνα. «Οταν φτάσαμε εδώ πριν από χρόνια, όλο το δάσος ήταν γεμάτο σκουπίδια που είχε φέρει η θάλασσα», λέει ο Παπαδόπουλος. «Ακόμη και όταν ζητήσαμε σακούλες απορριμμάτων για να συνεχίσουμε τον καθαρισμό, ο Δήμος αρνήθηκε να μας δώσει».

Οι ίδιοι βλέπουν τη σημερινή κατάσταση ως μέρος μιας γενικότερης πορείας ερημοποίησης του νησιού. Το σχολείο της Γαύδου έχει κλείσει εδώ και χρόνια, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι μειώνονται συνεχώς. «Σε τόσο μικρούς τόπους, η κοινωνική συνοχή και η συνεργασία δεν είναι πολυτέλεια αλλά όρος επιβίωσης», λέει ο Παπαδόπουλος. «Οταν λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς συναίνεση, η κοινότητα διαλύεται».

Από την πλευρά της, η δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι οι κατεδαφίσεις έγιναν στο πλαίσιο εφαρμογής της νομιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ωστόσο, για πολλούς από τους ανθρώπους που ζουν στον Λαυρακά, η σύγκρουση αφορά κάτι βαθύτερο: το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρχουν σε έναν τόπο που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί με όρους αυτοοργάνωσης, αλληλεγγύης και ελεύθερης διαβίωσης.

«Η φύση δεν είναι μουσείο», λέει ο Παύλος Καζακόπουλος. «Είναι ένας τόπος συμβίωσης και αμοιβαίας φροντίδας».

Σε σταυροδρόμι, λόγω και του Προσφυγικού

Ενώ η Γαύδος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές από τις κατεδαφίσεις στον Λαυρακά, το νησί βρίσκεται ταυτόχρονα αντιμέτωπο και με αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη. Μόνο τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν νέες αφίξεις δεκάδων μεταναστών και προσφύγων στις παραλίες του νησιού, με τις Αρχές να πραγματοποιούν συνεχείς μεταφορές προς την Κρήτη.

Για πολλούς κατοίκους, όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα ενός τόπου που αλλάζει βίαια και χωρίς σχέδιο. Ανάμεσα σε κατεδαφίσεις, αστυνομικές επιχειρήσεις, τουριστική πίεση και μεταναστευτικές ροές, η Γαύδος μοιάζει σήμερα να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης θα συνεχίσει να είναι ένας τόπος μικρής κοινότητας και ελεύθερης διαβίωσης ή αν μετατρέπεται σταδιακά σε έναν αυστηρά ελεγχόμενο χώρο τουρισμού και συνόρων.