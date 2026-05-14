Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε λεπτομέρειες από τις διαπραγματεύσεις του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τη σύγκρουση με το Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει όπλα στην Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Πέμπτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε πως η Κίνα «δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό» στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε: «Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση. Μου το είπε σήμερα», προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης το εξέφρασε «με πολύ κατηγορηματικό τρόπο».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Πεκίνο συμφώνησε να συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν. Παράλληλα, οι δύο χώρες τόνισαν τη θέση τους ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει πως ο Τραμπ είχε μια «καλή συνάντηση» με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και την ευρύτερη πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά.