Εκτενή αναφορά στα κέρδη των τραπεζών έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής. Ο υπουργός υπεραμύνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης να μην προβεί σε έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, υπογραμμίζοντας ότι η αύξησή τους δεν προήλθε τόσο από την ενίσχυση της λειτουργικής τους κεδροφορίας, αλλά από τη μείωση των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο.

«Οι τράπεζες πλέον χρειάζονται μικρότερες προβλέψεις, επειδή η οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Οι επισφάλειες περιορίζονται και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά εξυπηρετούν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους» δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και τόνισε ότι η Πολιτεία έχει παρέμβει όποτε έχει χρειαστεί, αναφέροντας ως παραδείγματα την κατάργηση των προμηθειών στις αναλήψεις από τραπεζικά ΑΤΜ, τη ρύθμιση για τις τραπεζικές χρεώσεις σε εμβάσματα και πάγιες πληρωμές και την παρέμβαση για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο. «Ο,τι χρειάζεται να κάνουμε, το κάνουμε, αλλά το κάνουμε με αξιοπιστία και χωρίς να στοχοποιούμε περιττά τους θεσμούς της ελληνικής οικονομίας» είπε, και σημείωσε ότι οι τράπεζες επιτελούν σήμερα σε μεγαλύτερο βαθμό τον ρόλο τους ως χρηματοδότες της ελληνικής οικονομίας, καθώς τα επιχειρηματικά δάνεια αυξάνονται με ρυθμό 15% και τα δάνεια προς νοικοκυριά με 10%.

Ραβασάκια για παλιές φορο-αμαρτίες

Χιλιάδες «ραβασάκια» με φόρους για… αμαρτίες του παρελθόντος σχεδιάζει να στείλει φέτος η ΑΑΔΕ σε φορολογούμενους που εντοπίζονται να έχουν κρύψει εισοδήματα από την Εφορία ή να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Αρχής για το 2026 προβλέπει ότι ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα στείλει φέτος τουλάχιστον 12.000 σημειώματα με φόρο «κατ’ εκτίμηση» για εισοδήματα που θα αποκαλυφθούν από διασταυρώσεις και πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του. Στο «μάτι» των φοροελεγκτών βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με αποδοχές από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα. Κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις του 2020 οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Η ασφάλεια του εφοδιασμού

Για το περιβάλλον της αυξημένης ενεργειακής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με αιχμή τις εξελίξεις στο Ορμούζ και τις επιπτώσεις τους στις αγορές, μίλησε χθες ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, στο Energy Transition Summit που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Αναφερόμενος στην αγορά πρώτων υλών, υπογράμμισε ότι οι τιμές του αλουμινίου καταγράφουν σημαντική άνοδο, καθώς μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής συγκεντρώνεται στον Κόλπο.

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο – το οποίο χαρακτήρισε ως την πιο κρίσιμη πρώτη ύλη για τη βιομηχανία του – έχει αυξηθεί κατά 40%-50%, επιβαρύνοντας αισθητά το κόστος παραγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αποθήκευση ενέργειας, τονίζοντας ότι η νέα ώθηση στις ΑΠΕ θα προκύψει λιγότερο από το κλίμα και περισσότερο από την ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, το βασικό ζητούμενο παραμένει η αποθήκευση και ειδικά η κάλυψη της νυχτερινής ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο νέο μεγάλο έργο αποθήκευσης ενέργειας της Metlen, ισχύος 330 MW, το οποίο κατασκευάζεται και θα παραδοθεί το επόμενο διάστημα.

Αλλάζει ο χάρτης της Κρήτης

Η εικόνα και η οικονομία της Κρήτης θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια χάρη στην υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων στις υποδομές, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της AKTOR Κατασκευές και της AKTOR Συμμετοχές, Αναστάσιος Αρανίτης, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα μεγάλα έργα της Κρήτης και τη σημασία των υποδομών για την ανάπτυξη του νησιού. Οπως τόνισε, ο Ομιλος υλοποιεί μεγάλα έργα στο νησί που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα έργα του κύκλου του νερού με ολιστικό τρόπο τόσο στην Κρήτη όσο και πανελλαδικά.

Κρίσιμες υποδομές

Στις κρίσιμες υποδομές που υλοποιεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Κρήτη μέσω σημαντικών επενδύσεων – στους τομείς των οδικών και αεροπορικών μεταφορών, καθώς και στη διαχείριση υδάτινων πόρων – αναφέρθηκε o γενικός διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του Ομίλου, Μάνος Μουστάκας, κατά την ομιλία του στο συνέδριο «ΕΤ Forum: ΚΡΗΤΗ 2030».

Οπως σημείωσε ο Μάνος Μουστάκας:

Στον ΒΟΑΚ μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός των εργοταξίων θα έχει αυξηθεί σημαντικά. Στόχος είναι το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση το 2030, με τον Ομιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διατηρεί συμμετοχή 40% στην κοινοπραξία.

Στο αεροδρόμιο Καστελλίου η πρόοδος της κατασκευής ανέρχεται στο 70%. Η ανέγερση του αεροσταθμού τείνει να ολοκληρωθεί, ενώ ο πύργος ελέγχου, ύψους 44 μέτρων, προγραμματίζεται να παραδοθεί το 2026 στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η εμπορική λειτουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα, ο οποίος θα αποτελέσει πόλο οικονομικής ανάπτυξης και θα υποδέχεται 15 εκατ. επιβάτες, προγραμματίζεται για το 2028.

Στη διαχείριση υδάτινων πόρων ο Ομιλος υλοποιεί ήδη ένα σημαντικό έργο ΣΔΙΤ, το οποίο περιλαμβάνει δύο λιμνοδεξαμενές στα Χοχλάκια και στον Αγιο Ιωάννη στην Ανατολική Κρήτη, συνολικού κόστους 210 εκατ. ευρώ.

HELLENiQ ENERGY: Παραολυμπιακό Πανόραμα

Το «Παραολυμπιακό Πανόραμα» επιστρέφει για έκτη φορά, στις 17 Μαΐου 2026. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, Χρυσού Χορηγού της Επιτροπής, και τη συνεργασία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.