Απόφαση – σταθμό για την προστασία χιλιάδων καταθετών, που είναι μάλιστα άμεσα εκτελεστή, εξέδωσε το Πρωτοδικείο της Αθήνας κρίνοντας παράνομη την επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από αγωγή που είχε καταθέσει η ΕΚΠΟΙΖΩ (Ενωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα της Ζωής) που αφορούσε μηνιαίες χρεώσεις που επέβαλλε στους πελάτες της η Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για μία απόφαση που, σύμφωνα με νομικούς, έχει ιδιαίτερη αξία και βαρύτητα, καθώς επί της ουσίας η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να «παγώσει» εδώ και τώρα την πρακτική αυτή της επιβολής της μηνιαίας χρέωσης των 0,80 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 128/2026 απόφασή του θέτει «φραγμό» στην πρακτική της Εθνικής Τράπεζας να επιβάλλει την επίδικη χρέωση στους πελάτες της που διατηρούν σε αυτή τους λογαριασμούς «Απλό Ταμιευτήριο» ή «Απλός Τρεχούμενος». Το δικαστήριο απαγορεύει στην εναγόμενη τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ στους πελάτες – καταναλωτές της, οι οποίοι διατηρούσαν μέχρι τις 28/8/2025 συμβάσεις κατάθεσης και ανοίγματος λογαριασμού κατάθεσης «Απλό Ταμιευτήριο» ή «Απλός Τρεχούμενος», όπως αναφέρεται στο «διά ταύτα» της απόφασης.

Με στόχο την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, η ΕΚΠΟΙΖΩ γνωστοποιεί ότι η Εθνική Τράπεζα, με επιστολές που απέστειλε τον προηγούμενο χρόνο στους καταναλωτές που διατηρούσαν λογαριασμούς καταθέσεων, ενημέρωνε ότι θα τους μετατρέψει σε λογαριασμούς «προνομίων», ότι θα μπορούν δηλαδή να διενεργούν μια σειρά από συναλλαγές δωρεάν. Για τον λόγο αυτό, οι λογαριασμοί τους, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, θα επιβαρύνονταν με 0,80 ευρώ τον μήνα, ανεξάρτητα από το αν οι καταναλωτές θα έκαναν χρήση των υποτιθέμενων προνομίων. Συγχρόνως, τους έθετε μια δίμηνη προθεσμία να εναντιωθούν στην επιστολή της, ώστε να μην ισχύσουν η χρέωση και το πακέτο «προνομίων». Αν, μάλιστα, ο καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους λογαριασμούς, η χρέωση επιβαλλόταν σε όλους.

Η παραπλάνηση

Το δικαστήριο όμως, όπως επισημαίνει η ΕΚΠΟΙΖΩ, έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρείχε η τράπεζα στους καταναλωτές με την επιστολή της ήταν παραπλανητική. Και αυτό γιατί μια σειρά από συναλλαγές που περιλαμβάνονταν στο πακέτο και που η τράπεζα υποστήριζε ότι μπορούσαν πλέον να τις διενεργούν δωρεάν, προσφέρονταν ήδη χωρίς καμία επιβάρυνση. Επιπλέον, το δικαστήριο επιβάλλει χρηματική ποινή 50.000 ευρώ εις βάρος της Εθνικής Τράπεζας, η οποία, όπως έχει δικαίωμα, θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου ώστε το θέμα να κριθεί και από ανώτερο δικαστήριο.

Από την πλευρά της, η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει το γεγονός ότι «οι τράπεζες, συστηματικά τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζουν τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών ως λογαριασμούς πληρωμών, επιδιώκοντας, με παραπλανητικές και αδιαφανείς μεθόδους, να επιβάλλουν “πακέτα υπηρεσιών” για τα οποία οι καταναλωτές δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, με σκοπό να πλήξουν σε τελική ανάλυση τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών».

Υπό αυτό το πρίσμα, έχει καταθέσει αντιπροσωπευτική αγωγή και κατά άλλης τράπεζας, για την οποία εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, ενώ ήδη εξετάζει καταγγελίες για τρίτη τράπεζα που προχώρησε στην ίδια πρακτική χρέωσης, χωρίς να υπάρξει μάλιστα οποιαδήποτε πληροφόρηση των πελατών της.