Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, με την ελληνική συμμετοχή να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για τη μεγάλη βραδιά.

Το τραγούδι «FERTO» του Akyla έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακή απήχηση στο κοινό και φιλοδοξεί να φέρει στην Ελλάδα την πολυπόθητη πρωτιά στον μουσικό διαγωνισμό.

Αν και η Φινλανδία προηγείται στα προγνωστικά, η Ελλάδα ακολουθεί δυναμικά. Ο Akylas ωστόσο, φαίνεται να κερδίζει εκεί όπου μετρά περισσότερο: στις προβολές. Το «FERTO» ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο views στο YouTube μετά τον πρώτο ημιτελικό, με τη Φινλανδία να καταγράφει τις μισές.

«Είναι ήδη πρωταθλητής»

Με λόγια γεμάτα περηφάνια και συγκίνηση, ο πατέρας του Akyla, Βασίλης Μυτιληναίος, μίλησε στην εκπομπή Live News του MEGA για τον γιο του, δηλώνοντας πως για εκείνον είναι ήδη πρωταθλητής.

«Τι να πω για το παιδί μου; Όλες τις ευχές μου. Από την καρδιά μου, τα πάντα. Για μένα είναι ήδη πρωταθλητής. Όλα μου αρέσουν πάνω του. Δεν μπορώ να δω κάτι, που να μην μου αρέσει. Το παιδί μου. Όλα μου αρέσουν, αλλά αυτά που κατάφερε, με συγκινούν πολύ. Όλα είναι όμορφα και συγκινητικά και τέλεια. Είναι υπέροχος. Πιστεύω να πραγματοποιηθεί το όνειρό του. Το θέλω κι εγώ πολύ, γιατί θέλω να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος, γιατί το αξίζει. Από μικρός ήθελε να γίνει καλλιτέχνης. Ανέκαθεν ήθελε επικοινωνία με τον κόσμο, να διασκεδάζει τον κόσμο, να τον βλέπει ο κόσμος να ανεβαίνει στην σκηνή. Το καταλάβαινα από όταν ήταν μικρό παιδί. Πιστεύω ότι τώρα το κατάφερε, ότι έκανε το όνειρό του πραγματικότητα».

Ο πατέρας του Akyla περιέγραψε και την αγωνία που βιώνει η οικογένεια ενόψει του τελικού. «Τώρα και εμείς έχουμε μία αγωνία μέχρι το Σάββατο. Πιο πολύ αγωνία για το πώς αισθάνεται ο ίδιος. Τον βλέπω, κουράζεται τόσο πολύ. Μου τα λέει κιόλας. Οι προπονήσεις του είναι εξαντλητικές. Αυτά που μαθαίνω δηλαδή ό,τι περνάει. Είναι πολύ δύσκολη η προπόνησή του, για να βγάλει όλα αυτά τα τραγούδια, τρέχοντας. Ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει. Δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει, μέχρι να φτάσει εκεί πάνω στην σκηνή να τραγουδήσει και προσπαθούν να βρουν να σχολιάσουν και να κριτικάρουν κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες, χωρίς να ξέρουν τι έχει τραβήξει. Εγώ τα ξέρω. Εγώ τον βλέπω στην τηλεόραση. Ξέρω πόσο κουράζεται. Είναι πάρα πολύ κουραστικός ο αγώνας αυτός, αλλά ελπίζω να νικήσει για αυτόν και για τη χώρα μας φυσικά».