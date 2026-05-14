Ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη για την απήχηση που έχει το “Jalla“, με το οποίο εκπροσωπεί την Κύπρο στη Eurovision 2026 στον κόσμο δήλωσε η Antigoni.

Μιλώντας στην εκπομπή “Super Κατερίνα” του Alpha TV, η τραγουδίστρια τόνισε πως απολαμβάνει κάθε στιγμή της προετοιμασίας.

«Είναι φανταστικό. Έτσι που είναι η σκηνή είναι για μένα τέλειο. Είμαι πολύ χαρούμενη».

Η καλλιτέχνις αποκάλυψε ότι η ομάδα της συνεχίζει να εργάζεται εντατικά πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες της σκηνικής παρουσίας. «Ελέγξαμε πράγματα, θα αλλάξουμε με τα camera plans, λίγο με τα φώτα που θέλαμε να είναι τέλεια. Θα υπάρξουν εκπλήξεις. Το vibe είναι ένα πάρτι στην ταβέρνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιτυχία του “Jalla” και η συγκίνηση της Antigoni

Αναφερόμενη στην επιτυχία του τραγουδιού στις ψηφιακές πλατφόρμες, η εκπρόσωπος της Κύπρου σημείωσε πως πίστευε από την αρχή στη δυναμική του, χωρίς όμως να περιμένει τη μεγάλη απήχηση που γνώρισε.

«Εγώ είχα ένα feeling ότι το τραγούδι είναι πολύ δυνατό, αλλά κανένας δεν μπορούσε να περιμένει αυτό που έχει γίνει. Τόσος χαμός. Και αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο, που για μένα είναι το καλύτερο, που όλος ο κόσμος είναι τόσο πολύ χαρούμενος. Να πάλι κλαίω… Γιατί ήθελα πολύ να ακούσουμε και να δείξω την κυπριακή γλώσσα. Πίστεψα στο τραγούδι».

Ο στόχος και οι αγαπημένες συμμετοχές

Η Antigoni αποκάλυψε επίσης ποιες συμμετοχές ξεχώρισε φέτος στη Eurovision. «Μου αρέσουν οι συμμετοχές της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Δανίας», είπε, επισημαίνοντας πως ο μεγαλύτερος στόχος της είναι η νίκη.

«Ο πιο μεγάλος στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη για πρώτη φορά για την Κύπρο. Θέλω να κάνω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, την ομάδα μου και τη χώρα μου να είναι περήφανοι για μένα».

Η Κύπρος ρίχνεται απόψε στη μάχη του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, με την Antigoni να διεκδικεί μια θέση στον Μεγάλο Τελικό, εκπροσωπώντας τη χώρα με το “Jalla”.