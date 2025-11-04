Το κύμα αντιδράσεων που σηκώθηκε και εντός του κυβερνώντος κόμματος στο τέλος της περασμένης εβδομάδας για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ έσκασε χθες το βράδυ: στη θυελλώδη τηλεδιάσκεψη του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου με τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου Γιάννη Παπαχρήστου και περίπου 90 βουλευτές της ΝΔ διατυπώθηκαν σκληρές εκφράσεις, εκφράστηκε η οργή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τον αιφνιδιασμό της και διατυπώθηκαν προειδοποιήσεις για το ξαφνικό κοινωνικό μέτωπο.

Μέσα από τις τοποθετήσεις δεκάδων βουλευτών προέκυψε κοινό, διπλό αίτημα – να παραιτηθεί ο Σκλήκας από τον οποίο ζήτησαν εξηγήσεις και να αποσυρθεί το μέτρο για τα λουκέτα, ώστε να υπάρξει επανασχεδιασμός από μηδενική βάση. Και, παρεμπιπτόντως, να μην υπάρξει καν η προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη, κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών της Βουλής (Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής – Εμπορίου).

Μεγάλο μέρος της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας φέρεται να επιδίωξε από χθες πιέσεις στους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου να προχωρήσουν σε άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να εκτονωθεί το κλίμα δυσφορίας που οι βουλευτές λαμβάνουν στις εκλογικές περιφέρειές τους. Στην κατεύθυνση αυτή και στον απόηχο της χθεσινοβραδινής «πολεμικής» ατμόσφαιρας, μένει να φανεί εάν πυροδοτηθούν σήμερα εξελίξεις και σε ποια κατεύθυνση.

Αναντιστοιχία

Ήδη πάντως οι τριγμοί εντός ΝΔ δείχνουν να οδηγούν εκ νέου σε απόσταση την κυβέρνηση και την Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς καταγραφόταν χθες αναντιστοιχία μεταξύ τους. Η υπαναχώρηση των ΕΛΤΑ με την απόφαση να μην κλείσουν μαζί τα 204 καταστήματα αλλά τα 158 να κατεβάσουν ρολά σε δεύτερη φάση (σε ορίζοντα τριμήνου) δεν ικανοποίησε τους νεοδημοκράτες. Ούτε μετρίασε την οργή των βουλευτών η κυβερνητική γραμμή ότι όντως υπήρξε άστοχος επικοινωνιακός χειρισμός από τα ΕΛΤΑ και ότι πράγματι θα πρέπει να δοθεί χρόνος στον διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες αλλά «το σχέδιο εξυγίανσης θα προχωρήσει».

Οι βουλευτές θέλουν επανεξέταση της κατάστασης από την αρχή και ανάληψη ευθυνών από τον Σκλήκα, εκφράζοντας και στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη τη δυσκολία τους να στηρίξουν κοινοβουλευτικά το θέμα με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Αυτό υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Β’ Πειραιώς Δημήτρης Μαρκόπουλος ο οποίος μαζί με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής Στέλιο Πέτσα είναι οι συντονιστές των δύο αρμόδιων επιτροπών της Βουλής (στην Παραγωγής και Εμπορίου και στην Οικονομικών Υποθέσεων, αντίστοιχα).

Διαχείριση

Είναι εμφανές ότι το Μαξίμου καλείται εκτάκτως να διαχειριστεί πολιτικά το θέμα, με δεδομένες πλέον τις διαχωριστικές γραμμές μελών της ΚΟ της ΝΔ. Διότι ενώ βουλευτές ζητούσαν χθες το βράδυ απόσυρση του μέτρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έλεγε το πρωί ότι «η αναγκαία αλλαγή θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις». Και την ώρα που βουλευτές επιτίθονταν στη διοίκηση των ΕΛΤΑ ζητώντας την απομάκρυνσή της, ο κυβερνητικός πορτ παρόλ έλεγε για τον Σκλήκα ότι «δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να “πυροβολούμε” έναν άνθρωπο ή μια διοίκηση γιατί έκανε έναν άστοχο επικοινωνιακό χειρισμό, τη στιγμή που έχουν προχωρήσει μια σειρά από πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν τα ΕΛΤΑ».

Ως προς την κεντρική γραμμή, που δόθηκε δια στόματος Κωστή Χατζηδάκη και Παύλου Μαρινάκη, ότι για τη συγκεκριμένη απόφαση ενημερώθηκε και η κυβέρνηση την τελευταία στιγμή, υπάρχουν βουλευτές της ΝΔ που σχολίαζαν σκωπτικά ότι κι αυτό από μόνο του δεν είναι ένα «θετικό» μήνυμα. Με τα λόγια βουλευτή της Αττικής, «δείχνει ότι χάνεται η μπάλα», ενώ συνάδελφός του στην περιφέρεια σχολίαζε δηκτικά ότι «δεν μπορεί υπουργοί να λείπουν από τον δημόσιο διάλογο ούτε να τους “ξεφεύγουν” διαρκώς θέματα με βαρύ κοινωνικό αντίκτυπο».