Οι συνταξιούχοι μετρούν αντίστροφα για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 και τις πληρωμές που έχει προγραμματίσει ο e-ΕΦΚΑ. Οι ημερομηνίες έχουν ήδη ανακοινωθεί και όλοι περιμένουν να δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους. Μισθωτοί και μη μισθωτοί συνταξιούχοι θα λάβουν τις συντάξεις τους σε διαφορετικές φάσεις, ανάλογα με το ταμείο τους.

Οι πρώτοι που θα πληρωθούν είναι οι μη μισθωτοί. Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου θα γίνουν οι σχετικές καταβολές από τα τέως ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από την προηγούμενη εργάσιμη, δηλαδή τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου μετά τις 17:00, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να κάνουν ανάληψη από τα ΑΤΜ.

Η δεύτερη φάση αφορά τους μισθωτούς συνταξιούχους. Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου θα πληρωθούν όσοι ανήκουν σε ταμεία όπως το ΝΑΤ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ, καθώς και οι πρώην ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, στις Τράπεζες και στο ΕΤΑΤ. Οι συντάξεις τους θα είναι διαθέσιμες ήδη από το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου μετά τις 17:00.

Η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες ακολουθούν τον διαχωρισμό Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Με λίγα λόγια, οι πληρωμές θα γίνουν σταδιακά, ώστε όλοι οι δικαιούχοι να ξέρουν πότε να περιμένουν τα χρήματά τους και να οργανώσουν ανάλογα τις αναλήψεις τους.