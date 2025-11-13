Οι συνταξιούχοι περιμένουν κάθε μήνα με ανυπομονησία την πληρωμή της σύνταξής τους, και ο Δεκέμβριος 2025 δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν θέλετε να ξέρετε ποιοι πληρώνονται πρώτοι, πότε θα δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους και πότε έρχονται οι επικουρικές, διαβάστε αναλυτικά παρακάτω.

Oι πρώτοι που πληρώνονται τις συντάξεις Δεκεμβρίου είναι οι συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, δηλαδή την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών του e-ΕΦΚΑ.

Δύο ημέρες μετά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, είναι προγραμματισμένη η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025 στους μισθωτούς συνταξιούχους του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για ασφαλισμένους των τέως ταμείων ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δημοσίου, Τραπεζών και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μεταξύ άλλων.

Πότε θα δοθούν οι επικουρικές

Οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 θα πληρωθούν σε δύο φάσεις:

-Οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί συνταξιούχοι) πληρώνονται την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ, την προηγούμενη εργάσιμη μετά τις 17:00 το απόγευμα.

-Οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στο Δημόσιο πληρώνονται μαζί με τις κύριες την Πέμπτη (27/11), με τα λεφτά να εμφανίζονται στο ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης (26/11).