Από φέτος τον Νοέμβριο, αρκετοί συνταξιούχοι και δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα δουν μια μικρή οικονομική «ένεση» 250 ευρώ στον λογαριασμό τους, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν καμία αίτηση. Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, ώστε να φτάσουν τα χρήματα γρήγορα σε όσους τα έχουν ανάγκη.

Το ποσό αφορά κυρίως συνταξιούχους άνω των 65 ετών που έχουν χαμηλό εισόδημα και περιορισμένη περιουσία. Για τους άγαμους το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 14.000 ευρώ τον χρόνο και η περιουσία τα 200.000 ευρώ, ενώ για τα ζευγάρια ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης τα αντίστοιχα όρια είναι 26.000 ευρώ εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Επίσης, οι συνταξιούχοι αναπηρίας και όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ θα πάρουν το επίδομα ανεξαρτήτως ηλικίας, αρκεί να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ίδιο ισχύει για τους ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη και για όσους παίρνουν εξωιδρυματικό επίδομα από τον ΕΦΚΑ.

Η καταβολή θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου και από εδώ και στο εξής θα γίνεται κάθε χρόνο έως τις 30 Νοεμβρίου. Το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον. Αν κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, θα λάβει το επίδομα μόνο μία φορά. Για ζευγάρια, το ποσό διπλασιάζεται και φτάνει στα 500 ευρώ.

Με λίγα λόγια, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Αρκεί να πληροίτε τα κριτήρια και τα χρήματα θα πιστωθούν στον λογαριασμό σας αυτόματα, για να έχετε μια μικρή ανακούφιση πριν τον χειμώνα.