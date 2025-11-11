Μετά από συνεννόηση με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς δικαιούχους περιορίστηκε το ποσό της 3ης δόσης της επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου του Νοεμβρίου, λόγω του γεγονότος ότι τα λίτρα που αντιστοιχούν στα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και eSend, υπερβαίνουν τις μέγιστες δικαιούμενες ποσότητες βάση των δεικτών μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) ανά καλλιέργεια του Παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ Α.1173.2024, αυξάνεται σε μόνιμη βάση κατά 50% το μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης όπως αυτό υπολογίζεται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης.

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται ότι (α) περίπου 25.000 αγρότες των οποίων το ποσό επιδότησης περιορίστηκε στην καταβολή του Νοεμβρίου και (β) επιπλέον 12.000 περίπου αγρότες που είχαν εξαντλήσει το όριο από την καταβολή της 2ης δόσης τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο, θα λάβουν επιπλέον ποσό τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα με τις 3 πρώτες δόσεις έχουν καταβληθεί 56,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που είχαν συναλλαγές αγοράς αγροτικού πετρελαίου και απομένουν δύο ακόμη πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025, μία έως 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως 30 Νοεμβρίου και μία στις 31 Ιανουάριου για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η αύξηση κατά 50% των ορίων καταβολής του ΕΦΚ θα ισχύσει από το τρέχον έτος και σε μόνιμη βάση».