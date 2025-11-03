Τρακτέρ από όλο τον Έβρο συγκεντρώνονται έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, επί της Εθνικής Οδού, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο για υποδοχή διαμαρτυρίας του πρωθυπουργού, ενόψει της επίσκεψής του το πρωί της Τρίτης (09.30) στην περιοχή, όπου θα εγκαινιαστεί ο σταθμός φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ.

Η πορεία στο αεροδρόμιο

Όπως βλέπετε στο βίντεο του ThessPost.gr, αγρότες με κόρνες πλησιάζουν το αεροδρόμιο «Δημόκριτος».

Ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε από νωρίς το μεσημέρι μηχανοκίνητη πορεία ·ένα κάλεσμα στο οποίο ανταποκρίθηκαν συνάδελφοί τους από όλες τις περιοχές του Νομού.

Οι παραγωγοί του κλάδου – αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς – έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω εάν δεν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς περιμένουν συνάντηση με την κυβέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα.

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ – Ψάχνουν… εναλλακτικές διαδρομές

Η τεταμένη ατμόσφαιρα που διατηρείται στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο έχει σημάνει συναγερμό στην Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του ThessPost.gr, αρμόδια κλιμάκια από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές για την πομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.