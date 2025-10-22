Σε δυναμική κινητοποίηση αγροτών στη Λαμία προχώρησαν σήμερα το πρωί οι παραγωγοί από τη Δυτική Φθιώτιδα, συγκεντρώνοντας τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα έξω από τα δικαστήρια της πόλης. Με την παρουσία τους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στους επτά συναδέλφους τους που παραπέμφθηκαν σε δίκη για προηγούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες δεκάδες αγρότες κατέφθασαν στο κέντρο της Λαμίας, παρατάσσοντας τα οχήματά τους γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο. Η συγκέντρωση είχε συμβολικό αλλά και έντονα αγωνιστικό χαρακτήρα, καθώς οι συμμετέχοντες ζητούσαν την αθώωση των συναδέλφων τους και παράλληλα επανέφεραν τα πάγια αιτήματά τους για μείωση του κόστους παραγωγής, δίκαιες τιμές στα προϊόντα και ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

«Δεν ποινικοποιείται ο αγώνας για την επιβίωση», υπογράμμισαν οι αγρότες, επισημαίνοντας ότι «δεν θα ανεχτούν να σέρνονται στα δικαστήρια άνθρωποι που πάλεψαν για το ψωμί τους και τη ζωή στην ύπαιθρο». Τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν και σωματεία εργαζομένων καθώς και κοινωνικοί φορείς της περιοχής, τονίζοντας την ανάγκη κοινής δράσης απέναντι στις πολιτικές που πλήττουν το εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, προειδοποιώντας ότι θα επιστρέψουν στους δρόμους εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την πολιτεία στα αιτήματά τους.

Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα αποχώρησαν από το κέντρο της Λαμίας, ωστόσο αρκετοί αγρότες παρέμειναν έξω από τα δικαστήρια για να στηρίξουν τους κατηγορούμενους συναδέλφους τους.