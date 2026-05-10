Η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται τη Νιούκαστλ στο «City Ground» (10/5) για την 36η αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα πρόερχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες στο αγγλικό πρωτάθλημα και θα επιδιώξει να τις κάνει τέσσερις.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 και μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Premier League.

Άλλες τρεις αναμετρήσεις θα διεξαχθούν (10/5):

16:00 Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον NovaSports 5

16:00 Μπέρνλι – Άστον Βίλα NovaSports 2

18:30 Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ NovaSports Premier League.