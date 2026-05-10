Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play – Offs της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να δείξουν εκ νέου το καλό πρόσωπό τους, όπως και στην Τούμπα. Εκεί μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν ευνοϊκό, μιας και ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 3-1, αλλά η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έδειξε την ανωτερότητά της.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στη 2η θέση με 61 βαθμούς και συνεχίζουν το κυνήγι της πρωτοπόρου ΑΕΚ.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 19:30 και τηλεοπτικά από το Cosmote Sport3.